Sopralluogo del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri nella nuova aula bunker realizzata nell’area industriale di Lamezia Terme in una struttura messa a disposizione dalla fondazione Terina. Una struttura di 3.300 metri quadri, lunga 103 metri, che prevede, solo per gli avvocati, oltre 600 posti distanziati, da sedia a sedia, un metro e 20 centimetri, nel rispetto delle norme anti-Covid. Scrivanie e sedie sono fissate al pavimento e sono dotate di telefono, presa per il pc, e altri supporti necessari. All’aula bunker si accede tramite tre ingressi: uno per il pubblico, uno per i magistrati e uno per avvocati e imputati. L’aula ospiterà il 13 gennaio prossimo il Tribunale collegiale di Vibo Valentia per la prima udienza del maxiprocesso che vede oltre 300 imputati rispondere, a vario titolo, di far parte dei clan del Vibonese o di aver concorso in diverse ipotesi di reato. Il 27 gennaio, invece, è previsto nella stessa aula bunker (questa volta dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris) l’inizio del processo per 89 imputati (ma altri stralciati potrebbero presto aggiungersi) che hanno scelto di essere giudicati attraverso il rito abbreviato. Presente accanto a Nicola Gratteri anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, che da sostituto procuratore della Dda di Catanzaro ha seguito e portato a termine gran parte dell’inchiesta Rinascita-Scott. [Guarda foto in basso]