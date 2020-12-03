Su 91 richieste di rito alternativo, tre posizioni sono state stralciate. In totale gli imputati sono 452. Fissata la discussione dei pubblici ministeri per il 27 gennaio nella nuova aula bunker di Lamezia

Il gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, ha ammesso al processo con rito abbreviato 89 imputati coinvolti nella maxi-operazione antimafia Rinascita-Scott condotta dai carabinieri con il coordinamento della Dda. Su 452 richieste complessive di rinvio a giudizio formulate dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso, oltre che dal procuratore capo Nicola Gratteri, in 91 hanno avanzato richiesta al gup di essere giudicati con il rito alternativo che prevede – oltre che un processo “allo stato degli atti” ed a porte chiuse – uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna. Fra questi 91 sono stati però oggi stralciati (per motivi diversi) alcuni imputati.



Ammessi al processo con rito abbreviato i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”.



Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Salvatore Morelli di Vibo Valentia, ancora latitante; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera.



Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, e per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda.



Il gup ha altresì fissato oggi la discussione degli abbreviati da parte dei pubblici ministeri per il 27 gennaio prossimo non più nell’aula bunker del carcere romano di Rebibbia, bensì nella nuova aula bunker Terina di Lamezia Terme.

Stralciate le posizioni di Leoluca Lo Bianco, detto “U Rozzu”, 61 anni, di Vibo Valentia e Francesco Antonio Pardea, 34 anni, di Vibo Valentia, entrambi oggi assenti per motivi di salute. La loro richiesta di abbreviato verrà discussa il 16 dicembre prossimo a Catanzaro. Rinuncia invece al rito abbreviato per optare per il rito ordinario Marco Startari, 31 anni, di Vibo Valentia.

Questo l’elenco completo degli ammessi al processo con rito abbreviato (a cui si è aggiunto oggi Domenico PARDEA, 53 anni, di Vibo, ma residente a Pizzo, per un totale quindi di 89 ammissioni al rito abbreviato) :



ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995



ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi



BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo;



BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo



BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia



CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo



CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)



CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia



CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo



CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera



CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia;



CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma



COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo,



COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia



CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato



D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia



D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia



D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia



DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera



DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo



DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo



DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria



DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio



DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro



DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia



FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro



FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962,



FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio



FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo



FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia



GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto



GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera



GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera



GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina



GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona



GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona



GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia



GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera



GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera



GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi



GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi



GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi



GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona



GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo



IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona



LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi



LO BIANCO Giuseppe, il 18.09.1972, di Vibo Valentia



LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia



LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia



LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia



LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio



MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia



MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina



MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia



MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia)



MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia



MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari



MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico



MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo



MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo



MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13.10.1983, di Vibo Valentia (latitante)



MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia



MORGESE Salvatore, nato il 08.10.1963, di Vibo Valentia



NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico



ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia



PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia



PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia



PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio



PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera



POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria



PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi



PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia



PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia



RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore)



RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera



SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni



SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri



SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo



SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia



SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero



TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico



TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia



VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese)



VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera



VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano



VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia