Il gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, ha ammesso al processo con rito abbreviato 89 imputati coinvolti nella maxi-operazione antimafia Rinascita-Scott condotta dai carabinieri con il coordinamento della Dda. Su 452 richieste complessive di rinvio a giudizio formulate dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso, oltre che dal procuratore capo Nicola Gratteri, in 91 hanno avanzato richiesta al gup di essere giudicati con il rito alternativo che prevede – oltre che un processo “allo stato degli atti” ed a porte chiuse – uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna. Fra questi 91 sono stati però oggi stralciati (per motivi diversi) alcuni imputati.

Ammessi al processo con rito abbreviato i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo ArenaGaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”. 

Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Salvatore Morelli di Vibo Valentia, ancora latitante; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera.

Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, e per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda.

Il gup ha altresì fissato oggi la discussione degli abbreviati da parte dei pubblici ministeri per il 27 gennaio prossimo non più nell’aula bunker del carcere romano di Rebibbia, bensì nella nuova aula bunker Terina di Lamezia Terme.
Stralciate le posizioni di Leoluca Lo Bianco, detto “U Rozzu”, 61 anni, di Vibo Valentia e Francesco Antonio Pardea, 34 anni, di Vibo Valentia, entrambi oggi assenti per motivi di salute. La loro richiesta di abbreviato verrà discussa il 16 dicembre prossimo a Catanzaro. Rinuncia invece al rito abbreviato per optare per il rito ordinario Marco Startari, 31 anni, di Vibo Valentia.

Questo l’elenco completo degli ammessi al processo con rito abbreviato (a cui si è aggiunto oggi Domenico PARDEA, 53 anni, di Vibo, ma residente a Pizzo, per un totale quindi di 89 ammissioni al rito abbreviato) :

ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995

ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)

BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi

BARBA Raffaele Antonio Giuseppedetto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo;

BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo

BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia

CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo                             

CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)

CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia)

CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia

CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo

CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera

CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia;

CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma

COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo,

COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia

CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato

D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia

D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia

D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia

DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera

DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo

DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo

DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria

DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio

DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro

DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia

FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro

FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962,

FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio

FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo

FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia

GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto

GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera

GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera

GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina

GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona

GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona

GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia

GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera

GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera

GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi

GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi

GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi

GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona

GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo

IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona

LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi

LO BIANCO Giuseppe, il 18.09.1972, di Vibo Valentia

LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia

LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia

LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia

LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio

MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia

MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina

MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia

MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia)

MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia

MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari

MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico

MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo

MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo

MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13.10.1983, di Vibo Valentia (latitante)

MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia

MORGESE Salvatore, nato il 08.10.1963, di Vibo Valentia

NIGLIA Gregoriodetto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico

ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia

PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia

PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia

PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio

PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera

POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria

PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi

PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia

PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia

RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore)

RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera

SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni

SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri

SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo

SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia

SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero

TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico

TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia

VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese)

VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera

VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano

VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia