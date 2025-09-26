La requisitoria dei pm Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo e del pg Luigi Maffia. Invocata la conferma dei 14 anni di carcere per l’avvocato Francesco Stilo
La Procura generale di Catanzaro ha invocato 206 condanne nel processo d’appello Rinascita Scott. In particolare i pm Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e il pg Luigi Maffia hanno invocato la condanna a 14 anni di reclusione per l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e condannato a 11 anni di reclusione in primo grado. Chiesta la conferma di 14 anni di reclusione anche per l’avvocato Francesco Stilo, anche lui accusato di concorso esterno, e per Michele Marinaro ex ufficiale della Dia. L’accusa ha poi chiesto 30 anni di carcere per il boss di Limbadi Luigi Mancuso e per il boss di San Gregorio D’Ippona Saverio Razionale.
Per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino sono stati chiesti 20 anni di reclusione, (un anno e sei mesi in primo grado). Sei anni sono stati chiesti per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli (due anni e sei mesi in primo grado).
Le altre richieste
Ambrogio Accorinti, 19 anni e 6 mesi
Pietro Accorinti, 21 anni
Domenico Rosario Aiello, un anno e tre mesi
Irene Altamura, 10 mesi
Domenico Anello, tre anni
Domenico Artusa, assoluzione
Mario Artusa, 21 anni
Umberto Maurizio Artusa, 18 anni
Vittoria Artusa, assoluzione
Bruno Barba, 18 anni
Francesco Barba, 17 anni e 6 mesi
Nicola Barba, 7 anni
Vincenzo Barba, 28 anni
Francesco Barbieri (classe ‘65), 24 anni
Francesco Barbieri (classe ‘88), 6 anni e 6 mesi
Michelangelo Barbieri, 18 anni
Giuseppe Barbuzza, quattro anni e sei mesi
Francesco Bognanni, 17 anni
Francesco Bonavena, 19 anni
Domenico Bonavota, 30 anni
Michele Bonavota, 16 anni
Nicola Bonavota, 26 anni
Pasquale Bonavota, 28 anni
Salvatore Bonavota, 16 anni
Giulio Calabretta, un anno e otto mesi
Giuseppe Calabretta, quattro mesi
Domenico Camillò, 26 anni
Giuseppe Camillò, 23 anni
Francesco Cannatà, tre anni e tre mesi
Cristian Domenico Capomolla, 10 anni
Filippina Carà, 17 anni e 6 mesi
Francesco Carnovale, 16 anni
Domenico Catania, nove anni e quattro mesi
Filippo Catania, 22 anni
Fortunato Ceraso, 17 anni e 4 mesi
Danilo Chiaramonte, 8 mesi
Domenico Cichello, 18 anni
Rocco Cichello, quattro anni
Maria Carmela Ciconte, sette anni
Francesco Cirianni, due anni
Francesca Collotta, 10 anni
Salvatore Contartese, quattro anni e sei mesi
Francesco Cracolici, 20 anni
Chiarina Cristelli, 11 anni
Domenico Crudo, assoluzione
Domenico Cugliari (classe ‘59), 22 anni e 6 mesi
Domenico Cugliari (classe ‘82), 19 anni e 4 mesi
Giuseppe Cugliari, 17 anni
Maria Teresa Cugliari, quattro anni
Raffaele Cugliari, 18 anni
Pino Cuomo, un anno e sei mesi
Antonio Emiliano Curello, 18 anni
Nazzareno Antonio Curello, 16 anni
Saverio Curello, 18 anni
Giuseppe D’Andrea, 20 anni
Paola De Caria, 20 anni
Vincenzo De Filippis, quattro anni
Franco Domenico De Iasio, tre anni e nove mesi
Giuseppina De Luca, quattro anni
Daniela De Marco, due anni e quattro mesi
Mario De Rito, 22 anni
Massimiliano De Vita, tre anni e quattro mesi
Cinzia De Vito, quattro anni e sei mesi
Antonio Delfino, 24 anni
Rocco Delfino, cinque anni
Salvatore Delfino, assoluzione
Bruno Di Maria, quattro anni
Zhivka Taneva Dimitrova, due anni
Giuseppe Drago, quattro anni e quattro mesi
Onofrio D’Urzo, 17 anni e due mesi
Domenico Febbraro, 16 anni
Luigi Federici, 25 anni
Gianfranco Ferrante, 20 anni e due mesi
Filippo Fiarè, 20 anni
Michele Fiorillo, sei anni
Nazzareno Fiorillo, sei anni
Francesco Salvatore Fortuna, 13 anni e 4 mesi
Giuseppe Fortuna (classe ’63), 20 anni
Giuseppe Fortuna (classe ’77), 17 anni
Domenico Franzone, 22 anni
Antonio Fuoco, chiesti: due anni e due mesi
Salvatore Furlano, 17 anni
Leonardo Fusca, assoluzione
Nicola Fusca, 18 anni
Lucia Galati, un anno e otto mesi
Raffaele Galloro, 18 anni
Maurizio Garisto, 18 anni
Luigi Garofalo, 12 anni
Benedetta Giamborino, quattro anni;
Giovanni Giamborino, chiesti: 19 anni e 6 mesi;
Pietro Giamborino, 20 anni
Leonardo Greco, 18 anni
Domenico Grillo, tre anni
Filippo Grillo, cinque anni
Pietro Grillo, tre anni
Antonio Guastalegname, otto anni
Davide Inzillo, tre anni
Roberto Jonadi, un anno
Francesco Isolabella, 10 anni
Emanuele La Malfa, 17 anni e 6 mesi
Giuseppe La Piana, tre anni
Saverio Lacquaniti, quattro anni
Andrea Lagrotteria, tre anni e quattro mesi
Daniele Nazzareno Lagrotteria, 19 anni
Mirko Francesco Lagrotteria, cinque anni e sei mesi
Nazzareno Latassa, quattro anni
Giovanni Lenza, due anni e sei mesi
Alfredo Antonio Lo Bianco, cinque anni
Antonino Lo Bianco, 12 anni
Carmela Lo Bianco, due anni
Carmelo Lo Bianco, 16 anni
Domenico Lo Bianco (classe ’62), 24 anni
Domenico Lo Bianco (classe ’78), 7 anni
Michele Lo Bianco (classe 1999), due anni
Michele Lo Bianco (classe 1975), cinque anni
Michele Lo Bianco (classe 1948), 16 anni e sei mesi
Orazio Lo Bianco, 24 anni
Paolino Lo Bianco, 30 anni
Vincenzo Lo Gatto, 18 anni
Elisabetta Lo Iacono, sette anni
Mario Lo Riggio, 17 anni
Antonio Lopez Y Royo, 10 mesi
Gaetano Loschiavo, 16 anni
Alfred Luca, cinque anni
Michele Pio Maximiliano Macrì, 18 anni
Antonio Macrì (classe 1957), 20 anni e 10 mesi
Giuseppe Mancuso, 16 anni e 8 mesi
Luigi Mancuso, 30 anni
Domenico Mandaradoni, quattro anni e sei mesi
Andrea Mantella, otto anni
Salvatore Mantella, 18 anni
Michele Marinaro, 10 anni
Salvatore Francesco Mazzotta, 23 anni
Vincenzo Menniti, due anni
Domenico Bruno Moscato, quattro anni
Giorgio Naselli, sei anni
Antonella Naso, tre anni
Francesco Naso, 18 anni
Gregorio Giuseppe Naso, tre anni e sei mesi
Maria Teresa Naso, tre anni
Giuseppe Navarra, sette anni
Sebastiano Navarra, tre anni
Valerio Navarra, 23 anni
Filippo Nesci, quattro anni
Emiliano Oliva, otto mesi
Domenico Paglianiti, tre anni e sei mesi
Giuseppe Palmisano, quattro anni
Agostino Papaiani, 20 anni
Franco Papuzzo, sei anni
Damiano Pardea, 19 anni
Raffaele Pardea, 18 anni
Rosario Pardea, tre anni e quattro mesi
Francesco Michelino Patania, 19 anni
Salvatore Patania, 20 anni
Francesco Paternò, 18 anni
Paolo Petrolo, 11 anni e 6 mesi
Giancarlo Pittelli, 14 anni
Pietro Polito, tre anni
Fortunato Pontoriero, due anni e otto mesi
Isabella Preiti, tre anni
Antonio Prestia,18 anni
Antonio Profeta, sei anni e sei mesi
Giovanna Profiti, quattro anni
Vincenzo Pugliese Carchèdi, 10 anni e sei mesi
Francesco Pugliese, 16 anni
Michael Joseph Pugliese, 17 anni
Rosario Pugliese, 30 anni
Vincenzo Puntoriero, 20 anni
Andrea Puntorno, sei anni e sei mesi
Saverio Razionale, 30 anni
Agostino Redi, 10 anni
Giovanni Rizzo, 20 anni
Giuseppe Rizzo, 17 anni e 6 mesi
Salvatore Rizzo, 18 anni
Francesco Romano, 24 anni
Paolo Romano, 16 anni e 10 mesi
Domenico Rubino, 17 anni
Francesco Ruffa, due anni
Antonio Ruggiero, tre anni e sei mesi
Antonio Scrugli, 20 anni
Giuseppe Serratore, 14 anni
Rosa Serratore, quattro anni e sei mesi
Alessandro Sicari, quattro anni
Giovanni Sicari, 25 anni
Mario Sicari, due anni
Renato Signoretta, 17 anni e 6 mesi
Domenico Simonetti, 18 anni
Vincenzo Spasari, 17 anni
Marco Startari, 17 anni
Francesco Stilo, 14 anni
Cristian Surace, tre anni
Giuseppe Suriano, 18 anni e sei mesi
Eduard Tahiraj, chiesti: sette anni e tre mesi
Francesco Tarzia, 10 anni e nove mesi
Vincenzo Tassone, 18 anni
Vittorio Tedeschi, due anni e otto mesi
Aurelio Paolo Tomaino, due anni e tre mesi
Giuseppe Alessandro Tomaino, 18 anni
Antonio Giuseppe Tomeo, 19 anni
Antonio Mario Tripodi, sette anni e quattro mesi
Danilo Josè Tripodi, 14 anni
Domenico Tripodi, assoluzione
Sante Mario Tripodi, sette anni e quattro mesi
Ylenia Tripolino, sei mesi
Antonio Vacatello, 30 anni
Domenica Vacatello, quattro anni
Leonardo Domenico Vacatello, 11 anni e otto mesi
Maria Vacatello, quattro anni
Francesco Valenti, un anno e otto mesi
Orsola Ventrice, quattro anni
Antonio Ventura, 18 anni
Concetta Vozza, due anni e otto mesi
Daniel Zinnà, quattro anni
Gaetano Zupo, 10 mesi