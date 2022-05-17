Passa alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana

Lascia gli arresti domiciliari per il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana, Pasquale D’Andrea, 32 anni, di Vibo Valentia, condannato a 4 anni e 4 mesi nel processo con rito abbreviato nato dall’operazione Rinascita Scott. La decisione è del gip Matteo Ferrante in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Diego Brancia. Pasquale D’Andrea è stato condannato per usura ed esercizio abusivo del credito con l’aggravante mafiosa. Nei suoi confronti anche le accuse del collaboratore di giustizia, Gaetano Cannatà (parente dello stesso D’Andrea) e di altri collaboratori.

