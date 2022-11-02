Fissato il processo dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. Nel primo verdetto condanne per quasi 650 anni di carcere. Ecco chi sarà giudicato e le assoluzioni appellate dalla Dda

E’ stato fissato per il 10 febbraio prossimo dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro il processo di secondo grado per il troncone di Rinascita Scott celebrato con rito abbreviato ed andato a sentenza il 6 novembre 2021. La Procura distrettuale antimafia ha appellato 4 delle 19 assoluzioni (70 invece le condanne) decise dal gup distrettuale Claudio Paris, vale a dire quelle che avevano riguardato Emanuela Chillà, Antonio Di Virgilio, Maurizio Fiumara di Pizzo e l’avvocato ed imprenditore vibonese Vincenzo Renda. Le condanne per gli altri imputati (quasi 650 anni di reclusione complessivi) sono state invece appellate dai difensori.



Gli imputati condannati – per via della scelta del rito abbreviato –hanno goduto dello sconto di pena pari ad un terzo della pena.



Giudicati con il rito abbreviato, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”.

La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento, detenzione illegale di armi ed usura.



Tutti gli imputati condannati per il reato associativo sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti dei Comuni costituiti parti civili. Complessivamente gli imputati dovranno risarcire tutte le parti civili per la somma di 900 mila euro, con la somma di 150mila euro per ogni Comune parte civile. Le pene più alte – 20 anni reclusione – ai seguenti imputati: Mommo Macrì, Luciano Macrì, Saverio Sacchinelli, Francesco Antonio Pardea, Gregorio Niglia, Pasquale Gallone.

Domenico Camillò, posto a capo del clan Pardea-Camillò-Macrì di Vibo Valentia è stato condannato a 15 anni e 4 mesi, mentre Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona si becca 16 anni. Per Gregorio Giofrè, anche lui di San Gregorio d’Ippona, la pena ammonta a 13 anni e 4 mesi. Condannata invece a 4 anni e 6 mesi Carmela Cariello, impiegata del Tribunale di Vibo (sezione Previdenza e Lavoro). [Continua in basso]

Questi gli imputati che compariranno in appello:



ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995, condanna a 14 anni e 8 mesi (erano stati chiesti chiesti 14 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Bagnato



ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), condanna 4 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni e 8 mesi) – avvocato Giovanna Fronte



BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi, condanna a 2 anni (chiesti 4 anni) – avvocati Antonio Crudo e Francesco Sabatino

BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giuseppe Gervasi

BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo, condanna a 16 anni (chiesti 18 anni) – avvocati Francesco Calabrese e Salvatore Sorbilli

BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo, condanna a 3 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni e 18mila euro di multa) – avvocati Diego Brancia e Guido Contestabile

CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo Valentia, condanna a 15 anni e 4 mesi (chiesti 20 anni) – avvocato Francesco Sabatino

CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, condanna a 4 anni (chiesti 4 anni) – avvocato Simona Celebre



CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, condanna a 3 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni) – avvocato Salvino Greco



CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Antonio Crudo e Giuseppe Di Renzo

CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo, condanna a 4 anni e 6 mesi (chiesti 7 anni, 6 mesi e 20 giorni) – avvocati Marianna Puntoriero e Vincenzo Cicino

CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera, condanna a 5 anni (chiesti 3 anni e 6 mesi) – avvocato Francesco Sabatino

CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni (chiesti 16 anni) – avvocato Francesco Catanzaro

CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma, assolta (chiesti 3 anni) – avvocato Marco Pacciani

CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, condanna 10 anni e 8 mesi (chiesti 18 anni) – avvocato Sergio Rotundo

D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Gianluca Fontana

D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni) – avvocati Diego Brancia e Francesco Sabatino

D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia, condanna a 4 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Diego Brancia

DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera, condanna a 2 anni (chiesti 2 anni e 6 mesi) – avvocati Francesco Capria e Pietro Antonio Corsaro

DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo, condanna a 6 anni (chiesti 8 anni e 30 mila euro di multa) – avvocato Antonio Barilari

DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo, condanna a 2 anni e 4 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi) – avvocato Antonio Barilari

DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, condanna a 8 anni e 8 mesi (chiesti 8 anni e 50mila euro) – avvocati Renato Russo e Caterina Sapone

DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio, condanna a 14 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Vincenzo Belvedere e Giosuè Monardo

DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro, assolto (chiesti 1 anno e 10 mesi) – avvocato Aldo Casalinuovo

DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 15 anni) – avvocato Brancia



FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio, condanna a 5 anni (chiesti 8 anni) – avvocati Sergio Rotundo e Alfredo Gaito

FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo, assolto (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocato Francesco Gambardella e Roberto Franco

FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Walter Franzè

GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto, condanna a 4 anni (chiesti 6 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa) – avvocati Giuseppe Monteleone e Francesco Sabatino



GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera, condanna a 3 anni e 8 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Francesco Capria

GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera, condanna a 11 anni e 3 mesi (chiesti 14 anni) – avvocati Antonio Barilari e Guido Contestabile

GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Paride Scinica e Francesco Sabatino

GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 2 anni (chiesto un anno, più assoluzione per l’associazione mafiosa) – avvocato Giuseppe Di Renzo

GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 16 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Giovambattista Puteri e Giuseppe Di Renzo

GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni (chiesti 20 anni e 6mila euro di multa) – avvocato Salvatore Sorbilli

GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 13 anni e 4 mesi (chiesti 18 anni) – avvocato Sergio Rotundo

IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 5 anni (chiesti 5 anni) – avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi

LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi, assolto (chiesto 1 anno e 8 mesi) – avvocato Antonio Fuscà



LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Antonietta Denicolò Gigliotti



LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia, condanna ad 1 anno e 4 mesi (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocato Diego Brancia

LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocato Francesco Sabatino

LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocati Raffaele Manduca e Giuseppe Orecchio

LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni) – avvocato Pamela Tassone e Giuseppe Lopresti

MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Sorbilli

MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina, condanna a 20 anni (chiesti 16 anni) – avvocati Giuseppe Morelli e Giuseppe Zofrea



MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 14 anni) – avvocato Walter Franzè



MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera, collaboratore di giustizia, condanna a 1 anno e 2 mesi (chiesti 8 mesi) – avvocato Antonia Nicolini



MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni e 6 mesi) -avvocato Francesco Sabatino

MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari, condanna a 14 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Daniela Garisto e Francesco Sabatino

MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo, condanna ad anni 1 (chiesti 4 anni) – avvocato Sergio Rotundo

MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo, condanna a mesi 10 e giorni 20 (chiesti 3 anni) – avvocato Luigi Gullo

MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia, condanna a 3 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni, 3 mesi e 6mila euro di multa) – avvocato Walter Franzè

MORGESE Salvatore, nato l’8.10.1963, di Vibo Valentia, condannato a 10 anni (chiesti 10 anni e 4 mesi) – avvocato Santo Cortese



NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Domenico Soranna e Giuseppe Bagnato

ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni e 4 mesi (chiesti 14 anni) – avvocato Francesco Sabatino

PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia, condanna a 6 anni e 8 mesi (chiesti 6 anni e 20mila euro di multa) – avvocato Filippo Accorinti

PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia, condanna a 4 anni (chiesti 4 anni) – avvocato Francesco Capria



PARDEA Domenico, cl. ’67, di Vibo, residente a Pizzo, condanna a 16 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Getano Scalamogna e Giuseppe Bagnato



PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Dario Vannatiello e Diego Brancia

PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio, condanna a 12 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Luigi Gullo e Vincenzo Gennaro

POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria, condanna a 8 anni e 8 mesi (chiesti 8 anni e 8 mesi) – avvocati Gianfranco Giunta e Simona Polimeni

PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi, condanna a 12 anni e 4 mesi (chiesti 10 anni e 10 mesi) – avvocati Giovambattista Puteri e Piero Chiodo

PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocato Letterio Rositano

PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 15 anni) – avvocati Salvatore Staiano e Raffaele Manduca

RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia, avvocato e imprenditore, assolto (chiesti 10 anni e 10 mesi) – avvocati Diego Brancia e Francesco Gambardella

RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni e 6 mesi) – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro

SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni, condanna a 20 anni (chiesti 16 anni) – avvocati Donatella Frojo e Francesco Sorrentino

SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri, condanna ad 1 anno e 8 mesi (chiesti 4 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia

SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giovambattista Puteri

SHKURTAJ Lulezim, nato il 27.05.1987, Albania, condanna a 6 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Maria Cristina Masetti

TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico, condanna ad 1 anno e 4 mesi (chiesti 12 anni e 6 mesi) – avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Bagnato

TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giuseppe Gervasi

VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese), condanna a 3 anni (chiesti 4 anni e 12mila euro) – avvocato Paola Bartucci

VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, condanna a 5 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Diego Brancia

VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia, condanna a 3 anni (chiesti 4 anni) – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo