I Consigli comunali dei due centri montani seguono Serra San Bruno e approvano la delibera che dà avvio alla procedura. Nelle scorse settimane i sindaci Crispo e Angilletta avevano spiegato le motivazioni delle rispettive comunità

Simbario e Mongiana fanno sul serio. Nelle scorse ore i Consigli comunali dei due centri montani hanno approvato la delibera che dà il via all’iter per il ritorno alla Provincia di Catanzaro. Detto fatto, insomma, dopo le dichiarazioni d’intenti delle passate settimane e dopo il primo passo fatto da Serra San Bruno. La città della Certosa, amministrata dal sindaco Alfredo Barillari, ha infatti aperto le danze e già il 18 novembre ha deliberato la volontà di abbandonare la Provincia di Vibo Valentia. Troppi disservizi, strade e sanità disastrate, uffici lontani e un’affezione mai particolarmente sviluppata: queste le motivazioni alla base della decisione.

Motivi condivisi da tutta la montagna vibonese, con i sindaci che uno dopo l’altro hanno manifestato la volontà delle proprie comunità di tornare sotto Catanzaro.

«Perché vogliamo passare con Catanzaro? Per capirlo basta percorrere le strade tra una provincia e l’altra, cosa che facciamo ogni giorno da queste parti: sembra di passare dal Terzo Mondo agli Stati Uniti», aveva detto qualche settimana fa il primo cittadino di Simbario, Gennaro Crispo, interpellato da Il Vibonese. Il piccolo centro montano non ha mai digerito il passaggio con la neonata Provincia di Vibo, a inizio anni Novanta. Già nel 2017, l’allora sindaco Ovidio Romano aveva portato la questione all’attenzione del Consiglio comunale che aveva approvato la relativa delibera. L’iter poi si era però interrotto. Si vedrà ora se verranno fatti dei passi in avanti. La procedura prevede infatti tra l’altro un passaggio in Regione, il cui parere non è però vincolante, dopodiché la questione approda in Parlamento e richiede l’approvazione di un’apposita legge.

Dopo Serra San Bruno, Brognaturo, Simbario, Spadola e Fabrizia, anche Mongiana, attraverso il sindaco Francesco Angilletta si era accodata a quanti vogliono abbandonare la Provincia di Vibo: «Vale la pena tentare», ha detto. Anche qui si tratta in realtà di un nuovo tentativo, dopo che nel 2017 c’era stata una raccolta firme Pro Catanzaro e nel 2018 era anche stata approvata in Consiglio comunale la relativa delibera. Ora, un nuovo capitolo con un nuovo importante primo passo.