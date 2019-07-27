La Prefettura di Vibo aveva attivato il piano per le persone scomparse dopo la denuncia dei familiari

E’ stato sano e salvo Cosimo Zaffino, 40 anni, scomparso ieri da Serra San Bruno. Ad individuarlo è stata una squadra composta da volontari e guardie ecozoofile in un terreno di sua proprietà in località Rosarella. Dopo il ritrovamento, il giovane è stato accompagnato dai carabinieri i quali sono intenzionati ad ascoltarlo per capirne di più sull’allontanamento per il quale i familiari di Zaffino avevano presentato una denuncia. Il 40enne dopo essere rientrato a casa nella sera di giovedì, era uscito nuovamente facendo perdere le proprie tracce.

La persona scomparsa, che ha perso il padre quando era bambino ed è separato dalla moglie, dalla quale ha avuto un figlio, aveva lasciato un biglietto in cui esprimeva il proprio affetto per i familiari più stretti. Le ricerche erano state attivate in una vasta area e la Prefettura di Vibo Valentia in relazione alla sparizione di Zaffino aveva attivato il Piano provinciale per le persone scomparse. Le ricerche sono state condotte anche con l’aiuto di un elicottero e di carabinieri a cavallo.