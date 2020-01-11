Il malcapitato stava cercando di riparare l’antenna della Tv, ma è stato poi colto da una crisi di panico. Provvidenziale l’uso del telefonino

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Maierato per soccorrere una persona del luogo salita sul tetto della propria abitazione a due piani fuori. Intento a riparare l’antenna della televisione, l’uomo non è poi riuscito a riscendere, probabilmente colto da una crisi di panico. Fortunatamente aveva portato con se il telefonino con il quale ha quindi allertato la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale da dove è immediatamente partita una squadra operativa che, giunta sul posto, con l’ausilio di un mezzo speciale – A/trid (automezzo tridimensionale) – ha raggiunto la persona da soccorrere portandola a terra.