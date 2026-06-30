La celebrazione coinvolgerà gli istituti penitenziari di Vibo, Catanzaro e Crotone. Prevista la presenza delle autorità del territorio, la funzione presieduta dal vescovo Attilio Nostro e la consegna del Premio Corigliano/Cinquegrana ai figli dei dipendenti distintisi nello studio

La Casa Circondariale di Vibo Valentia si prepara a celebrare la festa di San Basilide, patrono del Corpo della Polizia Penitenziaria, un appuntamento che unisce il momento religioso alla valorizzazione del lavoro quotidiano svolto dagli appartenenti all’amministrazione penitenziaria. La ricorrenza si tiene oggi 30 giugno e vede la partecipazione delle istituzioni del territorio, con una cerimonia organizzata in modalità congiunta con gli istituti penitenziari di Catanzaro e Crotone.

La giornata sarà caratterizzata dalla celebrazione liturgica presieduta da monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose delle tre province coinvolte. Un momento che, come sottolineato nella nota della Direzione della Casa Circondariale, rappresenta un’occasione per riaffermare il legame tra il Corpo della Polizia Penitenziaria e i valori di «legalità, solidarietà e servizio alla collettività».

Al termine della funzione religiosa sarà dato spazio al messaggio istituzionale del Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, la dottoressa Lucia Castellano, «quale autorevole testimonianza dell’attenzione rivolta a questa significativa ricorrenza».

A rivolgere il saluto ai presenti sarà la direttrice della Casa Circondariale di Vibo Valentia, dottoressa Angela Marcello, che accoglierà autorità, ospiti e partecipanti «esprimendo il proprio ringraziamento per la loro presenza».

La celebrazione proseguirà con la consegna del Premio Corigliano/Cinquegrana, istituito in memoria di due appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria prematuramente e tragicamente scomparsi. Il riconoscimento sarà assegnato ai figli dei dipendenti in servizio presso la struttura vibonese che, durante l’ultimo anno scolastico, si sono distinti per impegno e risultati.

Spazio anche agli operatori che hanno preso parte al Torneo Interforze, ai quali sarà conferito un riconoscimento «quale attestazione di apprezzamento per lo spirito di squadra e i valori di leale competizione dimostrati, contribuendo a rappresentare con onore l’Amministrazione».

La giornata si concluderà con un momento conviviale, pensato come occasione di incontro e condivisione tra rappresentanti delle istituzioni, ospiti e partecipanti.

La Festa di San Basilide si conferma così un appuntamento che mette insieme dimensione religiosa e istituzionale, celebrando il ruolo della Polizia Penitenziaria e il rapporto con il territorio: «Un evento di grande significato, capace di coniugare spiritualità, tradizione e senso delle istituzioni, rafforzando il legame tra il territorio, i cittadini e quanti operano quotidianamente al servizio dello Stato», si legge nella nota.