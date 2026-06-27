L’uomo di circa cinquant’anni ha riportato un trauma cranico e fratture multiple. La zona impervia ha impedito l’accesso diretto al 118. Decisivo l’intervento coordinato con i Vigili del fuoco di Ricadi

Un intervento congiunto della Guardia Costiera di Vibo Valentia e dei Vigili del Fuoco di Ricadi ha consentito, nella serata di venerdì, il recupero di un uomo di circa cinquant’anni rimasto ferito sulla spiaggia della Scalea, a Santa Domenica di Ricadi.

Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto, il bagnante sarebbe scivolato dalla scogliera a picco, riportando un trauma cranico e fratture multiple. La zona in cui si è verificato l’infortunio, particolarmente impervia, ha reso impossibile l’accesso diretto al personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

Il recupero dalla zona impervia

A raggiungere per primi il ferito sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra del distaccamento di Ricadi. Dopo il primo soccorso, si è reso necessario l’intervento via mare della Guardia Costiera. Un battello della Capitaneria è stato fatto arrivare fino alla spiaggia per consentire il recupero dell’uomo.

Una volta completate le operazioni, l’infortunato è stato trasportato via mare fino al porto di Tropea, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La scelta del trasferimento via mare si è resa necessaria proprio a causa delle difficoltà di accesso via terra al tratto di litorale interessato dall’incidente.

L’appello alla prudenza

L’episodio, avvenuto all’inizio della stagione estiva, viene indicato dalla Guardia Costiera come un richiamo alla prudenza nella fruizione dei litorali, soprattutto nei tratti caratterizzati da scogliere, sentieri difficili o aree non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso.

La Capitaneria ricorda inoltre che, per le emergenze in mare, è attivo il numero 1530, operativo su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24.