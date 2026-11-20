Concentramento alle 9 in piazza Garibaldi, partenza alle 10 e comizio in piazza Municipio con Ilvo Sorrentino. I motivi della protesta e le altre città calabresi coinvolte

Anche Vibo Valentia scende in piazza per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del Governo Meloni. Oggi, venerdì 20 novembre, il capoluogo vibonese sarà una delle sei città calabresi interessate dalla mobilitazione, che coinvolgerà lavoratori del settore pubblico e privato, pensionati, studenti e cittadini. Al centro della protesta il carovita, il potere d'acquisto di salari e pensioni, la difesa della sanità pubblica e la richiesta di maggiori investimenti nel welfare e nell'occupazione.

A Vibo Valentia il concentramento è fissato alle ore 9 in piazza Garibaldi. Alle 10 prenderà il via il corteo che attraverserà il centro cittadino, percorrendo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III. La manifestazione si concluderà alle 11 in piazza Municipio, dove è previsto il comizio con la partecipazione di Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil, la federazione che rappresenta i lavoratori dei settori chimico, tessile, energetico e manifatturiero.

Le ragioni della protesta e i settori interessati

È il quinto sciopero generale consecutivo promosso dalla Cgil contro le manovre economiche dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Secondo il sindacato, la legge di Bilancio non offre risposte adeguate alle difficoltà economiche delle famiglie e rischia di aggravare l'impoverimento del Paese.

La mobilitazione durerà 24 ore e interesserà numerosi comparti pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale, ai porti e ai taxi. Possibili dunque disagi anche nel Vibonese, in particolare per i servizi pubblici e gli spostamenti, con il rispetto delle fasce di garanzia previste per i servizi essenziali.

Restano invece esclusi dallo sciopero generale il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia, dopo l'intervento della Commissione di garanzia.

La protesta punta a ottenere aumenti salariali, maggiori risorse per la sanità e i servizi pubblici, interventi a sostegno delle pensioni e misure per contrastare la precarietà lavorativa.

Sei manifestazioni in Calabria

Oltre a Vibo Valentia, la mobilitazione interesserà altre cinque città calabresi. A Catanzaro il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Matteotti, con corteo fino a piazza Luigi Rossi.

A Cosenza appuntamento alle 9 in piazza Zumbini, con la partecipazione del segretario generale della Fillea Cgil nazionale Antonio Di Franco.

A Reggio Calabria il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza Duomo, con partenza del corteo alle 10 e arrivo in piazza De Nava. Alla manifestazione prenderà parte il segretario generale della Cgil Calabria Gianfranco Trotta.

A Crotone il concentramento sarà alle 9.30 in piazzale Nettuno, con corteo alle 10.30 e comizio conclusivo in piazza della Resistenza. A Lamezia Terme, infine, appuntamento alle 9.30 in via Leonardo da Vinci, partenza alle 10.30 e conclusione alle 11.30 nell'isola pedonale di corso Nicotera.

La protesta nazionale

Complessivamente sono circa cento le iniziative organizzate dalla Cgil in tutta Italia. La manifestazione principale si svolgerà a Roma, dove il segretario generale Maurizio Landini parteciperà al corteo in partenza alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II, per poi tenere il comizio conclusivo in via dei Fori Imperiali.

Annunciata nella Capitale anche la partecipazione di esponenti delle opposizioni, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni.