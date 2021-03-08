Tutti gli articoli di Cronaca
Forte commozione oggi in aula prima dell’apertura dell’udienza del maxiprocesso Rinascita-Scott. Un sentito minuto di silenzio è stato infatti osservato per ricordare la figura di Costantino Casuscelli, per tutti Uccio, l’avvocato che si è spento prematuramente venerdì scorso. Una morte improvvisa che ha colto di sorpresa l’intera città di Vibo Valentia e quanti – fra colleghi dell’intera regione, giudici e personale del mondo della giustizia – hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Dopo il minuto di silenzio chiesto dal Tribunale, è toccato all’avvocato Giovanni Marafioti, fra gli amici più sinceri di Uccio, tratteggiarne la figura umana e ricordarne la professionalità, il grande rispetto per tutte le parti processuali e la signorilità sempre manifestate dall’avvocato Costantino Casuscelli in quasi 40 anni di esercizio della professione forense. Mai sopra le righe, sempre garbato quanto efficace nei suoi interventi difensivi o nelle sue arringhe dinanzi ai Tribunali di tutta la regione e non solo. Al termine del suo sentito ricordo, l’avvocato Marafioti ha chiesto la trasmissione del suo intervento alla famiglia quale ultimo ricordo dell’amico e collega. Costantino Casuscelli nel processo Rinascita-Scott aveva assunto la difesa di diversi imputati.
