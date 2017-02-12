Sono trascorsi quattro giorni dalla scomparsa di Bruno Lacaria, il commercialista di Spadola di cui non si hanno più notizie da mercoledì scorso, quando il 52enne è uscito dalla sua abitazione per andare a lavoro a Chiaravalle Centrale.

Una breve sosta in un bar per poi essere immortalato dalle telecamere di sorveglianza in compagnia del suo amico e compare d’anello, Giuseppe Zangari, commerciante di 46 anni del luogo che il giorno dopo la sparizione dell’amico, ha ingerito un pesticida, costretto – questa la sua versione dei fatti – da due uomini con il volto travisato e sotto la minaccia di un’arma.

Versione che dal letto dell’ospedale di Locri dove si trova ancora ricoverato, dovrà confermare al magistrato che nelle prossime ore andrà ad interrogarlo. Zangari è l’ultima persona ad avere visto il commercialista.

E’ l’unica persona che potrebbe fornire qualche elemento in più utile alle indagini. Indagini che vanno avanti nel massimo riserbo e senza sosta così come le ricerche dello scomparso. Da venerdì, nella piazza del paese, è stata allestita una postazione di comando avanzato per coordinare le ricerche.

Vigili del fuoco, carabinieri, polizia e corpo forestale stanno scandagliando tutta la vasta zona boschiva intorno al paese. Le ricerche sono state estese anche al corso del fiume Ancinale e all’invaso della Lacina a Brognaturo.

Le speranze di trovare il commercialista ancora in vita dopo quattro giorni sono ridotte al lumicino. Il sindaco del paese, Giuseppe Barbara, cugino dello scomparso, si rivolge ai suoi concittadini: «Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa parli – ha detto, intervistato per il tg di LaCNews24 -. Se malauguratamente fosse stato ucciso, come temiamo, aiutateci a trovare il corpo, per dargli una degna sepoltura. Mio cugino era una brava persona, un uomo onesto e generoso. Ed è stata forse proprio la sua generosità – ha affermato Giuseppe Barbaro – a tradirlo».

