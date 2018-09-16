<p class="MsoNoSpacing"><strong>Rocambolesco incidente stradale intorno alle ore 16 di oggi lungo la strada provinciale n. 17 nei pressi di Mesiano</strong>. Coinvolte nel sinistro due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza di un incrocio. Una delle due macchine si è ribaltata fermandosi a lato della carreggiata. Ad avere la peggio il conducente del mezzo, rimasto ferito e soccorso dal <strong>personale del 118</strong> intervenuto sul posto che ha provveduto a trasportarlo d’urgenza all’ospedale di <strong>Vibo Valentia</strong> per le cure del caso. Nel luogo del sinistro, oltre ai <strong>carabinieri</strong> della locale Stazione che hanno effettuato i primi rilievi, tempestivo anche l’intervento dei <strong>vigili del fuoco</strong> del Comando provinciale di Vibo che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e ad evitare disagi alla circolazione, che ha subito lievi rallentamenti.</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28883"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28884"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>