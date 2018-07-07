Nell’impatto due bambini che viaggiavano sui seggiolini di una delle due macchine sono rimasti fortunatamente illesi. Sul posto rapido l’intervento dei Vigili del fuoco di Vibo

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Briatico, intorno alle 15.15, sulla ex SS 522 per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due vetture, una Ford Focus, su cui viaggiava una famiglia di Udine in vacanza a Tropea, e una Peugeot 208, su cui viaggiava una coppia di Cosenza, si sono scontrate. I Vigili del fuoco hanno soccorso le persone rimaste coinvolte ed hanno messo in sicurezza le vetture. Illesi due bambini che viaggiavano sui seggiolini nella Ford Focus, mentre gli altri occupanti le due vetture sono rimasti lievemente feriti.