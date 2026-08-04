Completate le procedure per ristorazione, mobilità degli alunni e supporto ai ragazzi con difficoltà. Informazioni e iscrizioni disponibili online

La macchina organizzativa del Comune di Vibo Valentia è già al lavoro in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Con il rientro in aula fissato al 15 settembre dal calendario della Regione Calabria, l’amministrazione comunale assicura che i principali servizi di supporto agli studenti saranno attivati fin dai primi giorni di lezione.

Nelle ultime settimane l’Ufficio Istruzione, coordinato dal segretario generale in qualità di dirigente ad interim del settore Pubblica istruzione, ha completato le procedure di affidamento e i controlli previsti dalla normativa.

L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo è garantire una ripartenza ordinata, riducendo al minimo i tempi di attesa per l’erogazione dei servizi assistenziali e logistici destinati agli studenti e alle loro famiglie.

Tra i servizi già affidati figura la mensa scolastica, che prevede l’attivazione della ristorazione con menù sottoposti a controllo e la gestione delle diete speciali per gli alunni che ne hanno diritto.

Definita anche l’organizzazione del trasporto scolastico. Il Comune sta pianificando i percorsi degli scuolabus con l’obiettivo di assicurare la copertura del territorio comunale e consentire agli studenti di raggiungere in sicurezza i diversi plessi. Affidato inoltre il servizio di trasporto dedicato agli alunni con difficoltà.

Particolare attenzione è stata riservata all’inclusione scolastica. Sono già stati sottoscritti i contratti con trenta operatori che si occuperanno dell’assistenza specialistica agli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Procede anche la fornitura dei libri di testo: il servizio è stato affidato e una parte consistente dei volumi è già arrivata. I libri saranno consegnati agli studenti interessati durante il primo giorno di scuola.

«Lavoriamo intensamente per farci trovare pronti all’appuntamento della prima campanella», dichiara l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Stefano Soriano.

«Vogliamo offrire alle famiglie di Vibo Valentia una rete di servizi moderni, accessibili e intuitivi, capaci di semplificare la vita quotidiana, abbattere i costi indiretti dello studio e stimolare la partecipazione attiva della comunità scolastica».

Soriano replica inoltre alle critiche sollevate in Consiglio comunale sulla presunta mancanza di programmazione del suo assessorato.

«Probabilmente chi ci ha criticato non ha avuto modo di accorgersi delle determinazioni dirigenziali di affidamento dei servizi pubblicate in queste settimane e dell’intenso lavoro che c’è dietro».

I dettagli relativi agli orari, all’organizzazione logistica, alle iscrizioni e al monitoraggio dei pagamenti saranno pubblicati online. Le famiglie sono invitate a completare le procedure di registrazione sui portali dedicati e a verificare la regolarità della propria posizione amministrativa.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune, che riceve negli orari di apertura al pubblico nella sede municipale di Palazzo Luigi Razza.