Dai delitti per i pascoli sconfinati all'omicidio di Pino Lia e all'armeria segreta di Fieri. I verbali di Scalese, Scarpino, Monti e Mannolo ricostruiscono la mappa del potere criminale nella Presila

Trent'anni di storia criminale, faide per il controllo del territorio, omicidi d'onore e di potere, fino alle regole segrete che governano la gerarchia della 'ndrangheta tra la fascia costiera ionica e i monti della Sila. A consentire agli inquirenti della Dda di Catanzaro di spalancare le porte sull'organigramma e sulle vicende di sangue della cosca Pane è stato il contributo di una pluralità di collaboratori di giustizia.

I verbali firmati nel corso degli anni da Luigi Scalese, Carmine Scarpino, Danilo Monti, Domenico Colosimo e, più di recente, da Dante Mannolo, compongono un mosaico indiziario fondamentale che riscontra e decodifica i riscontri tecnici dell'indagine Airone.

L’archivio di sangue e la mappa degli anni Novanta

Per capire la genesi del potere del gruppo guidato dal presunto capoclan Luigi Pane occorre riavvolgere il nastro fino agli anni Novanta. È il collaboratore di giustizia Luigi Scalese a tracciare la prima mappa della cosca, all'epoca nota come sodalizio Pane-Gemelli e diretta dal capostipite Rodolfo Pane (cl. 1939).

Nei verbali resi nel gennaio 2007 alla Dda di Catanzaro, Scalese dettaglia l'architettura dei rami locali e la suddivisione dei ruoli nei diversi centri della Presila: «Mio zio era affiliato, negli anni novanta, alla cosca Pane-Gemelli, il cui capo era all’epoca, Rodolfo Pane cl. 39, il quale si avvaleva di persone di fiducia come il figlio Luigi e Pasquale Prestia. Specificava poi che nell’ambito del medesimo contesto criminale, Rodolfo Pane aveva individuato dei responsabili di zona ed in particolare Angelo Sculco era referente della zona di Andali, Alberto Carpino era referente della zona di Petronà, Saverio Gentile era referente della zona di Cerva ed il genero Sergio Iazzolino era referente della zona di Sersale».

In quel contesto, la forza d'urto del clan era sostenuta da un arsenale di armi da fuoco occultato nelle campagne di Belcastro. Scalese rivela agli investigatori l'esatta ubicazione del deposito clandestino: «La disponibilità di armi da parte della cosca Pane... venivano custodite all’interno di un ricovero per animali situato alla località Fieri di Belcastro e ubicato in posizione opposta rispetto all’abitazione nella quale in quegli anni e in quella località, Rodolfo Pane cl. 1939 risiedeva».

Sullo sfondo di quella stagione di sangue si consumò anche l'omicidio di Santo Bubbo, delitto al centro della storica faida tra le famiglie Bubbo e Carpino di Petronà. Scalese indica il mandante e il movente scatenante dell'eliminazione: «Il delitto... era stato decretato da Rodolfo Pane cl. 39 per i continui sconfinamenti di Bubbo Santo nei territori di competenza della cosca Pane». Fatti che affondano radici in anni lontani: su tutti, in ogni caso, vanno attesi eventuali riscontri da parte degli inquirenti.

Ad integrare il quadro relativo alla scalata al potere di Luigi Pane interviene Carmine Scarpino, pentito dal 2001 e già "contrasto onorato" del gruppo di Sersale. Scarpino riferisce che l'affermazione di Luigi Pane su Belcastro e Botricello fu contrassegnata dalla violenza e dal ricorso ai killer: «Su Belcastro so che gestisce Luigi Pane... si è fatta strada parecchio, Luigi Pane... l'affermazione in quest'ultimo comune era avvenuta attraverso l'eliminazione dei suoi avversari... con la collaborazione di Sergio Pisani (ucciso in un agguato nel 2005, ndr), che indicava come 'uno che spara'».

Lo stesso Scarpino rivela l'ingresso del clan nei canali commerciali illeciti, come l'imposizione delle slot machine arrivate dalla Svizzera e collocate nei locali del circondario: «Gestiscono delle macchinette, macchinette queste dei video poker nei bar... arrivano dalla Svizzera sicuramente... arrivano a Mesoraca e poi un certo Pino Grano li gestisce lui in tutti quanti i paesi... Mesoraca, Belcastro, Petronà, Cerva, Sersale, Botricello... Sa su Belcastro le macchinette da chi sono gestite? Da Gigi Pane».

L’omicidio di Pino Lia e la trappola rifiutata

Un capitolo di primaria rilevanza nei racconti dei collaboratori riguarda l'assassinio di Giuseppe Lia, figura rea di aver sfidato le gerarchie imposte dal capo cosca di Belcastro.

A ricostruire i retroscena dell'eliminazione è il collaboratore Danilo Monti, che nei verbali del 30 ottobre 2018 riporta quanto gli avrebbe confidato direttamente da Antonio Iervasi, vertice della 'ndrina di Cerva: «Ho appreso, all’epoca della morte di Pino Lia, anche chi erano stati i mandanti del suo omicidio, riconducendo la decisione ai territori di Belcastro e Mesoraca.

Monti svela ai magistrati della Dda persino la trappola orchestrata dai boss per attirare la vittima, che Iervasi si rifiutò di eseguire: «Iervasi mi disse che a lui stesso avevano proposto di 'prendere a traggiro' Pino Lia, nel senso di attirarlo in una trappola, approfittando dell’amicizia tra i due, e nell’occasione commettere l’omicidio. Iervasi mi ha riferito che invece di aderire alla proposta... egli stesso ha avvertito Pino Lia...».

Il movente del delitto risiedeva, secondo il pentito nella rifiutata sottomissione al vertice di Belcastro. Come messo a verbale dallo stesso Monti.

L'asse stretto tra Luigi Pane e il boss di Mesoraca Mario Donato Ferrazzo era collaudato da tempo. Come già ricordato da Luigi Scalese nel 2011, Ferrazzo aveva trascorso un periodo di latitanza protetta proprio nel feudo dei Pane: «Luigi Pane... aveva rapporti malavitosi anche con pregiudicati di Mesoraca come Mario Donato Ferrazzo alias 'Topolino'... Ferrazzo aveva trascorso un periodo di latitanza nella zona di Fieri con il sostegno logistico proprio degli appartenenti alla famiglia Pane».

«Se vuole pentirsi ammazzatelo»: l’amministrazione del terrore

Dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge la spietata inflessibilità del gruppo verso chiunque mostrasse segni di cedimento o intenzione di collaborare con lo Stato.

Carmine Scarpino rievoca l'episodio in cui Giuseppe Lia si rivolse a Luigi Pane per ottenere il placet all'eliminazione di Domenico Colosimo, temendo che quest'ultimo potesse pentirsi (si è in effetti pentito dopo l’operazione Karpanthos del 2023): «Giuseppe Lia si era rivolto a Luigi Pane... per avere il consenso ad uccidere Domenico Colosimo, reo di aver dimostrato la sua volontà di pentirsi... Luigi Pane... acconsentiva all’eliminazione di quest’ultimo, riferendo testualmente a Lia: 'Mi raccomando, sai, qua, là, comunque poi fate come volete, se lui si vuole pentire ammazzatelo'».

Con il passare degli anni e il ridisegnarsi degli assetti a seguito di omicidi e arresti, il potere di Luigi Pane si è esteso a macchia d'olio sull'intero comprensorio. È proprio il collaboratore Domenico Colosimo a confermare come il controllo di Marcedusa fosse gestito da Luigi Pane tramite figure delegate quali Carlo Mussari (inteso "Carletto"), i fratelli Ferraro e Giuseppe Grano.

Infine, le dichiarazioni rese il 22 ottobre 2025 da Dante Mannolo hanno offerto il quadro aggiornato sulla reggenza assoluta della cosca e sul grado di 'ndrangheta riconosciuto a Luigi Pane: «Il collaboratore di giustizia dopo aver riconosciuto in foto Luigi Pane, lo indicava come l’attuale reggente dell’omonima cosca che ha competenza non solo nel comune di Belcastro, ma anche lungo la fascia costiera e segnatamente nel comune di Botricello, nonché nell’area pedemontana che ricomprende i comuni di Sersale e Marcedusa».

Mannolo descrive l'investitura e l'acquisizione della dote apicale del "Vangelo": «Penso che Luigi Pane abbia almeno il Vangelo, essendo il capo non può avere una dote inferiori per comandare un paese... Il Pane dirigeva a Botricello, a Marcedusa attraverso Tonino Ferraro... essendo Luigi Pane il capo di Belcastro... Dopo la morte di Iazzolino, il cognato, Luigi Pane divenne responsabile anche su Sersale... Pane controlla come territorio Belcastro, Botricello, Sersale e Marcedusa».

Mannolo sottolinea infine come, a seguito della carcerazione di Mario Donato Ferrazzo, Luigi Pane sia diventato il punto di riferimento supremo di tutta l'area pre-silana: «Mario Donato Ferrazzo era il capo indiscusso della montagna al quale anche Pane era subordinato; in particolare, proprio in seguito alla carcerazione del Ferrazzo il posto di vertice a lui assegnato era stato affidato allo stesso Pane, essendo rimasto l’unico in grado di poter fornire delle direttive alla stessa stregua del richiamato Ferrazzo».