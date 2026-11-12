Gli animali sono stati individuati in ingresso dallo svincolo vibonese. Sul posto anche il Servizio veterinario per verificare la presenza di microchip e predisporre il trasferimento in una struttura idonea

Singolare intervento di Anas e Polizia stradale, stamane, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Mileto e Rosarno, in direzione sud. Il traffico è stato temporaneamente rallentato a causa della presenza di sei cavalli sulla carreggiata.

Decisivo il tempestivo intervento del capo nucleo Anas, Michele Pannia, che ha individuato gli animali in ingresso dallo svincolo di Mileto e ha provveduto a rallentare il traffico, informando la sala operativa.

La messa in sicurezza degli animali

Sul posto sono intervenute squadre Anas, Polizia stradale e Vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per la messa in sicurezza degli animali, oltre al Servizio veterinario dell’Asl di Reggio Calabria per le verifiche sulla presenza di microchip e per le procedure di trasferimento dei cavalli in una struttura idonea.