Il ciclista era uscito dal tracciato ciclabile finendo nella fitta vegetazione. La Sala operativa del Comando di Vibo Valentia ha attivato il personale Tas e, attraverso la geolocalizzazione del telefono, ha guidato la squadra fino al punto in cui si trovava l’uomo

Si era allontanato dal tracciato ciclabile mentre percorreva un itinerario in mountain bike, finendo in un’area di fitta vegetazione e perdendo l’orientamento. Sono stati momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Monterosso Calabro, dove i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per soccorrere un ciclista disperso in località Movrella.

L’allarme in località Movrella

L’allarme è scattato intorno alle 13.30. L’uomo, un 57enne, stava percorrendo un itinerario in mountain bike quando è uscito dal percorso ciclabile inoltrandosi nella zona boschiva. Una volta resosi conto di non riuscire più a ritrovare la strada, ha contattato i soccorsi chiedendo aiuto.

La Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia ha quindi attivato le procedure previste per questo tipo di interventi, facendo ricorso anche al personale specializzato in Topografia applicata al soccorso, il nucleo Tas, impiegato nelle operazioni di ricerca e localizzazione in scenari complessi o in ambienti impervi.

Decisiva la geolocalizzazione del cellulare

Determinante si è rivelata la geolocalizzazione del telefono cellulare in possesso del ciclista che ha consentito di individuare con precisione la posizione dell’uomo e fornire alla squadra di soccorso le indicazioni necessarie per raggiungerlo nel minor tempo possibile.

I vigili del fuoco si sono quindi addentrati nell’area boschiva, riuscendo a raggiungere il 57enne e a recuperarlo. L’uomo è stato poi accompagnato in sicurezza fino alla ciclabile, ponendo fine all’intervento con esito positivo.