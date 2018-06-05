L’incidente ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto di frutta e verdura e una vettura. Sul posto personale Anas, 118 e Polstrada

Incidente sull’autostrada A2 poco prima dello svincolo di Sant’Onofrio. Per cause ancora in corso di accertamento un autocarro adibito al trasporto di frutta e verdura, alla cui guida vi era un 50enne, e un’auto guidata da una 26enne si sono scontrati. Nell’impatto il camion si è ribaltato ostruendo una delle corsie in direzione nord. Sul posto per il ripristino della circolazione si è portato il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia stradale. Lievementi contusi i conducendi dei due mezzi, trasportarti da un’ambulanza del 118 in ospedale a Vibo per le cure e gli accertamenti del caso. In prossimità del sinistro il traffico ha subito rallentamenti.