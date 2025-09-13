L’intervento, della durata prevista di 90 giorni naturali e consecutivi, riguarda il tratto che collega località Pioppi con Spilinga, Ricadi, Tropea e il Porto

La Provincia di Vibo Valentia ha ufficialmente aggiudicato i lavori di messa in sicurezza della Sp n° 22, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza di un percorso strategico che collega località Pioppi con Spilinga, Ricadi, Tropea e il Porto. L’appalto, dal valore complessivo di 161.607,47 euro, è stato assegnato alla società Poliedil srl, con sede a Varapodio (Rc). Il finanziamento del progetto proviene dai fondi del decreto ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti 123/2020, che ha permesso di coprire le spese attingendo dalle economie di gara di altri interventi principali. La durata prevista per l'esecuzione dell’intervento di ripristino è di 90 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data della firma del contratto o dalla consegna dei lavori.

La ditta ha ottenuto l’incarico con un notevole ribasso del 32,691%, ottenendo un’offerta di 118.880,06 euro (iva esclusa), rispetto al valore di gara. La procedura è stata espletata in formula aperta si è conclusa con l’assegnazione secondo il criterio del minor prezzo. Al bando hanno partecipato 43 imprese, nessuna delle quali è stata esclusa.