Il Comitato per l'ospedale dell'Alto Mesima, attraverso una nota stampa, si dice «molto soddisfatto dell'incontro avvenuto stamattina con l'ex premier Giuseppe Conte, con il candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico e con i deputati Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico e Riccardo Tucci. Stiamo mantenendo i riflettori accesi sulla sempre più precaria situazione sanitaria nell'Alto Mesima. Abbiamo illustrato ai nostri interlocutori il caso dell'ospedale di Soriano. Su come era, su com'è adesso e su come pretendiamo debba diventare», hanno sottolineato i componenti del Comitato. «Abbiamo ascoltato con molto interesse il presidente Conte, che era già a conoscenza dei problemi, e riconosciamo i suoi meriti per aver portato i fondi del Pnrr grazie ai quali si sta ristrutturando l'ospedale. Abbiamo prestato molta attenzione soprattutto al presidente Pasquale Tridico sulla sua competenza sull'argomento e siamo felici che abbia messo al primo posto del suo programma la sanità». Il Comitato per l'ospedale dell'Alto Mesima adesso «invita ufficialmente anche gli altri due candidati alla presidenza, Roberto Occhiuto e Francesco Toscano, in modo che possano vedere da vicino la drammatica situazione della sanità nell'entroterra».