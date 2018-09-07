<p>Sono state <strong>depositate</strong> dalla quarta sezione penale della<strong> Cassazione</strong> (presidente Rocco Marco Blaiotta, giudice relatore Emanuele Di Salvo) le<strong> motivazioni con le quali</strong> il 10 aprile scorso è stata <strong>rigettata l’istanza di rimessione del processo</strong> nei confronti di <strong>Francesco Morano,</strong> 21 anni, di <strong>Vibo</strong> Valentia, poi <strong>condannato il 5 luglio</strong> scorso dal gup del Tribunale di Vibo, Giulio De Gregorio (al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che è valso per l’imputato uno sconto di pena pari ad un terzo), a <strong>8 mesi</strong> e 1.500 euro di multa (pena sospesa) per<strong> tre episodi di cessione di stupefacenti</strong> (marijuana), mentre è stato assolto per altri sei episodi contestati.<strong> L’istanza di rimessione</strong> del processo era stata avanzata e <strong>motivata da Francesco Morano</strong> (attraverso il suo difensore Francesco Gambardella) in quanto il <strong>presidente della Sezione penale del Tribunale di Vibo, Monica Lucia Monaco, è la madre dell’imputato.</strong> Secondo tale istanza, quindi, “un giudice della Sezione presieduta dalla madre dell’imputato dovrebbe decidere sulla fondatezza o meno dell’imputazione mossa nei confronti del Morano. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-24897"></div>\n\nNe deriva – si legge nell’istanza riassunta dalla sentenza della Cassazione – che qualunque <strong>giudice</strong> sia chiamato a decidere in merito all’accusa formulata nei confronti del <strong>figlio della presidente della sua Sezione</strong> potrebbe non avere la <strong>serenità indispensabile</strong> per il giudizio. Vi è dunque una<strong> grave situazione locale,</strong> destinata a proiettarsi con effetto perturbatore nell’ambito del processo, non eliminabile se non con la rimessione del processo, <strong>non sussistendo i presupposti per un’astensione o una ricusazione del giudice,</strong> poiché si versa in una ipotesi differente”. Sin qui l’istanza di Francesco Morano. La <strong>Cassazione</strong> nel respingerla<strong> spiega</strong> però <strong>che “la doglianza formulata non può trovare ingresso</strong> in questa sede. L’istituto della <strong>rimessione</strong> del processo, che ha <strong>natura eccezionale,</strong> può infatti trovare applicazione – sottolinea la Suprema Corte –<strong> solo in presenza di gravi e non altrimenti eliminabili situazioni locali,</strong> in grado di turbare lo svolgimento del processo e di pregiudicare la libera determinazione delle persone che vi partecipano. Ne deriva che i profili di condizionamento derivanti dallo stretto legame di parentela esistente tra l'imputato ed un magistrato dell'ufficio, con funzioni dirigenziali, devono essere superati attraverso i diversi istituti della ricusazione o dell'astensione. Ove poi tutti i giudici si astengano o vengano ricusati e le relative dichiarazioni vengano accolte, con conseguente impossibilità di procedere alla sostituzione dei magistrati, potrà trovare applicazione – concludono i giudice della Cassazione – il disposto dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente rimessione del processo al giudice ugualmente competente, determinato a norma dell'art. 11 codice di procedura penale". Per tali motivi l'istanza è stata dichiarata inammissibile. Per l'inammissibilità del ricorso si era espressa anche la Procura generale della Cassazione attraverso il magistrato Olga Mignolo. 