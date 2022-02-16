Ecco chi era l’obiettivo dei colpi d’arma da fuoco esplosi in piazza da un’autovettura in corsa

E’ Antonio Paparatto, 51 anni, di Ricadi, la persona presa di mira e nei cui confronti sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nei pressi di un bar nella piazza del paese. I colpi – secondo una prima ricostruzione – sarebbero stati esplosi da un’auto che si è poi data a precipitosa fuga e viene attualmente ricercata dai carabinieri e dalla polizia, accorsi sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini. Antonio Paparatto, che non ha riportato ferite degne di rilievo è stato quindi portato nella sede dei carabinieri della Compagnia di Tropea per essere interrogato. Si tratta di un volto noto alle cronache ed alle forze dell’ordine. E’ attualmente imputato nel processo nato dall’operazione “Apate” con l’accusa di essere il promotore ed il principale organizzatore di una serie di furti consumati a Tropea, Ricadi ed altri centri del Vibonese. Paparatto – che ha diversi precedenti – si sarebbe adoperato nel procacciamento degli strumenti necessari per i vari furti attivandosi anche nella materiale commissione dei furti stessi provvedendo poi a smistare i veicoli rubati.