Il collegamento sarà assicurato con bus sostitutivi che effettueranno fermate a Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo e Nicotera

Domani i passeggeri della linea ferroviaria Reggio Calabria – Lamezia Terme (via Tropea) dovranno fare i conti con alcune modifiche al servizio. Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) ha annunciato una «riprogrammazione della circolazione dalle 8:30 alle 13:30 per consentire lavori di ammodernamento sulla rete, nel tratto compreso tra Eccellente e Rosarno». Per garantire la continuità del servizio, «i treni diretti su questa tratta saranno limitati alla stazione di Rosarno. Da qui, il collegamento tra Rosarno e Lamezia Terme Centrale sarà assicurato da bus sostitutivi».

«I bus effettueranno fermate a Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo e Nicotera». Rfi inoltre, avvisa che «i tempi di percorrenza in autobus potrebbero variare a seconda del traffico stradale e che la disponibilità di posti potrebbe essere inferiore rispetto a quella dei treni. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie».