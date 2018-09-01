<p>E’ stato <strong>convocato per mercoledì</strong> prossimo alle ore 12.00 dal <strong>prefetto di Vibo</strong> Valentia, Giuseppe Gualtieri, il <strong>tavolo tecnico istituzionale</strong> allargato per meglio definire tutti i progetti e le opere da portare avanti per arrivare alla<strong> riapertura</strong> della strada provinciale numero 23, meglio nota come<strong> “Strada del Mare”, chiusa</strong> nel tratto Joppolo-Coccorino <strong>dal 7 novembre</strong> scorso a causa della caduta di un enorme <strong>masso dal costone.</strong> Parteciperanno alla riunione i tecnici della <strong>Regione Calabria</strong> (Dipartimento “Lavori pubblici”), <strong>Carlo Tansi,</strong> responsabile della <strong>Protezione civile regionale,</strong> i tecnici della <strong>Provincia</strong> di Vibo Valentia ed il <strong>sindaco di Joppolo,</strong> Carmelo Mazza. La <strong>Regione Calabria</strong> ha assunto la <strong>guida della progettazione</strong> e della fase esecutiva dei <strong>lavori sostituendosi alla Provincia</strong> di Vibo che, in quasi dieci mesi dalla chiusura della strada, ha prodotto solo una <strong>relazione del geologo</strong> incaricato, <strong>Giuseppe Scalamandrè.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27854"></div>\n\nLa via che è stata scelta dalla Regione e che verrà portata avanti attraverso appositi progetti è quella<strong> proposta di Carlo Tansi</strong>, responsabile della Protezione civile regionale, cioè quella di <strong>disancorare</strong> dal terreno e dal costone <strong>tutti i massi a rischio caduta</strong> per poi installare delle <strong>reti paramassi</strong> ancorando al suolo quelli di maggiori dimensioni. I <strong>lavori</strong> dovrebbero durare circa <strong>sette mesi.</strong> Una soluzione suggerita da molti <strong>già all’indomani della chiusura della strada</strong> ma per la quale ben dieci mesi non sono bastati sinora per partire con i lavori.<strong> Accantonate,</strong> quindi,<strong> le altre ipotesi progettuali, compresa</strong> quella di riprendere i lavori della <strong>galleria</strong> per scavare la quale, a suo tempo, era stata <strong>usata persino la dinamite</strong> che ha provocato danni e <strong>crolli all’intero costone.</strong> Un “modus lavorandi”, quello portato avanti all’epoca dalla Provincia di Vibo duramente <strong>stigmatizzato anche dalle perizie</strong> presenti <strong>nell’inchiesta sulla “Strada del Mare”</strong> avviata dalla <strong>Procura</strong> e che vede <strong>imputate quattro persone:</strong> Antonino Scidà, 51 anni, direttore tecnico delle imprese di Restuccia; Giacomo Consoli, 65 anni, di Vibo Valentia, ex dirigente dell’ufficio Lavori Pubblici della Provincia di Vibo Valentia; Antonio Francolino, 52 anni, funzionario della Provincia e responsabile unico del procedimento per la costruzione della “Strada del Mare”; Francesco Giuseppe Teti, 65 anni, di Filogaso, ex funzionario della Provincia di Vibo Valentia. Una quinto indagato, l’imprenditore di Rombiolo Vincenzo Restuccia, è nel frattempo deceduto. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26779"></div>\n\n<strong>Truffa</strong> aggravata e <strong>falso</strong> ideologico i reati a vario titolo contestati. Per quanto riguarda le <strong>risorse finanziarie</strong> per riprendere i lavori sulla “Strada del Mare” ed arrivare alla sua riapertura, verranno <strong>recuperati 13 milioni di euro</strong> dall’Accordo di programma quadro con la Regione risalente al 2006. Nel frattempo, l’auspicio è che la <strong>Provincia di Vibo</strong> Valentia si faccia <strong>almeno carico della messa in sicurezza della strada provinciale numero 25</strong> sulla quale è stato deviato il traffico al fine di aggirare l’ostacolo della chiusura della “Strada del mare” fra Joppolo e Coccorino. Tale <strong>arteria stradale (una ex mulattiera)</strong> è stata <strong>in parte ripulita</strong> dalle canne che invadevano la carreggiata s<strong>olo dopo alcuni nostri servizi.</strong> Resta da completare l'opera di pulitura, ma soprattutto <strong>dovrà essere riasfaltata quasi in toto ed allargata</strong> ove possibile per offrire un minimo di sicurezza a chi vi è costretto a transitare. 