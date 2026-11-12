La Provincia di Vibo Valentia accelera gli interventi di manutenzione della rete stradale in vista della stagione invernale. Taglio dell’erba, decespugliamento, pulizia delle cunette e ripristino dei sistemi di deflusso delle acque piovane sono le principali attività che stanno interessando diverse arterie del territorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione.

Tra i lavori attualmente in corso figurano quelli lungo la Strada provinciale 35, nel tratto tra Nicotera Marina e la Statale 18, nell’area di Piani di Acquaro e sulla SP 3 a Maierato. Gli interventi comprendono anche la pulizia dei fossi e degli attraversamenti, la rimozione della vegetazione che limita la visibilità e piccoli lavori di sistemazione delle banchine.

Barbalace: «Cerchiamo di arrivare dovunque»

«Stiamo cercando di imprimere un’accelerazione a queste attività – spiega Franco Barbalace, presidente facente funzioni della Provincia – con l’obiettivo di intervenire nel maggior numero possibile di tratti stradali prima dell’arrivo della stagione invernale. Sono lavori spesso considerati ordinari, ma che hanno un’importanza fondamentale per la sicurezza della circolazione, la corretta regimentazione delle acque e la cura complessiva della nostra rete viaria».

L'attenzione dell'Ente, assicura Barbalace, è rivolta all'intero territorio provinciale: «Senza trascurare le piccole criticità che, se affrontate tempestivamente, possono evitare problemi più rilevanti. Pian piano si cercherà di arrivare dovunque».

Il presidente facente funzioni rivolge inoltre un ringraziamento agli operatori provinciali impegnati quotidianamente nella manutenzione: «Il loro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori, è fondamentale per garantire la presenza dell’Ente sulle nostre strade. È importante riconoscere il contributo di chi, con impegno e professionalità, lavora ogni giorno per il territorio».

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane, secondo la programmazione dell'amministrazione provinciale, anche sulla base delle segnalazioni e delle necessità rappresentate dai Comuni.