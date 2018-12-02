Auto da sogno hanno sfilato lungo le principali vie della città per un evento unico nel suo genere

Grande successo ieri a Vibo per la manifestazione “La notte della Rossa” dedicata alla Ferrari. In tanti lungo corso Umberto, corso Vittorio Emanuele e piazza municipio per ammirare le tante Ferrari che hanno sfilato lungo le vie della città con il raduno iniziato in piazza San Leoluca. Un evento unico nel suo genere organizzato dall’Azienda di promozione e ricerca turistica (Aprt) Calabria, dalla Pro loco di Vibo Valentia, dalla Saeli communication, dall’amministrazione comunale e dalla Scuderia Ferrari Club di Catanzaro. Oltre quaranta Ferrari (presente pure qualche Maserati) hanno preso parte al raduno per la gioia dei tanti appassionati della “Rossa” e di numerosi curiosi che hanno potuto ammirare da vicino auto da sogno ed inimitabili.