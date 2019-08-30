Iniziativa della società per omaggiare la memoria dei giovani Salvatore Farina, Natale Chiera e Salvatore Farina: «Chi lotterà per questa maglia - scrive la società - lo farà con uno stimolo in più»

Per i tifosi di una squadra di calcio la maglia è tutto. È emblema e metafora, è desiderio di vittoria e di riscatto. Quest’anno quella dell’Ags Soriano 2010, che milita nel campionato di Eccellenza, avrà anche qualcosa in più. Avrà impressi i volti di tre giovani, di tre ragazzi saliti in cielo troppo presto dopo un incidente nell’alba maledetta del 23 giugno scorso lungo la Trasversale delle Serre. Sulla maglia dei rossoblu, quest’anno, campeggiano le facce sorridenti dei cugini Salvatore Farina e di Natale Chiera.

Un omaggio che la società di Enzo Morabito ha voluto rendere alla memoria dei tre ragazzi scomparsi nel terribile incidente stradale di due mesi fa: «Ci inorgoglisce, per tanti motivi – scrive la società sulla sua pagina Facebook – vedere la maglia ufficiale dell’Ags Soriano 2010 condivisa nella bacheca e negli stati Whatsapp di centinaia di nostri contatti. Questa sarà la nostra pelle e quella di tutti i nostri sostenitori, chi la indosserà suderà e lotterà per questa maglia, con uno stimolo in più».