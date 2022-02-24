Ad agire i carabinieri nel corso di specifici servizi di controllo. La zona già altre volte era stata utilizzata per lo sversamento di rifiuti

I carabinieri della stazione di Limbadi, unitamente a quelli della stazione Forestale di Spilinga, nel corso di specifici servizi di controllo hanno individuato, in località “Gattota” di Limbadi, un artigiano intento a scaricare dal proprio camion materiale edile di risulta all’interno di un terreno privato, che privo di barriere è stato evidentemente ritenuto un comodo punto da utilizzare per il deposito incontrollato di rifiuti. Il sopralluogo condotto dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Vibo, ha fatto emergere infatti che l’area già altre volte era stata utilizzata per lo sversamento di rifiuti, tanto che è stata circoscritta un’area ben più ampia nella quale sono stati individuati più ammassi di spazzatura che interessano anche un costone erboso che degrada verso il letto di un torrente, con il concreto rischio di inquinamento per le acque e la possibilità che la spazzatura arrivi sino al mare.

La zona è stata quindi posta sotto sequestro al pari di un mezzo, mentre il presunto autore dell’illecito è stato segnalato alla Procura.