I due giovani sono stati sorpresi dai carabinieri in un bosco ed hanno tentato la fuga

Due arresti dei carabinieri di Soriano Calabro sono stati effettuati nella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio in località Castania, agro del Comune di Gerocarne. Qui i militari udivano rumori di motoseghe all’interno del bosco e decidevano di effettuare un servizio di osservazione volto a capire cosa stesse materialmente accadendo. Giunti sul posto, notavano 2 soggetti, entrambi conosciuti agli inquirenti, intenti ad effettuare un taglio di legname.

Da qui la richiesta di supporto dei militari della stazione di Soriano che hanno, successivamente, operato al fine di bloccare i due soggetti. I due, successivamente identificati in Walter Loielo (foto in basso) e Giuseppe Loielo (foto a lato), rispettivamente di 28 e di 21 anni, alla vista dei militari hanno provato ad abbandonare le motoseghe che stavano utilizzando per il taglio al fine di tentare la fuga tra i boschi. I carabinieri, comunque, li hanno inseguiti e dopo poco tempo sono riusciti a bloccarli e a dichiararli in stato di arresto. Il quantitativo di legname trafugato sia da un terreno di proprietà comunale e sia da un terreno di proprietà privata ammonta a circa 30 quintali. I due, che erano già stati tratti in arresto nel mese di dicembre 2018 per lo stesso reato commesso nel parco delle Serre, dopo essere stati dichiarati in arresto sono stati ristretti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.