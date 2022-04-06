Tutti gli articoli di Cronaca
Indagini della polizia per fare luce sull’aggressione ai danni di una dottoressa del Pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo Valentia contro la quale si è scagliato il parente di un paziente che si trovava in attesa di essere trasferito all’ospedale di Polistena per una frattura. Ritardi a causa del mancato arrivo dell’ambulanza avrebbero spinto l’uomo – secondo una prima ricostruzione – ad afferrare per il collo la dottoressa. In sua difesa è intervenuto un Oss. L’aggressore è stato identificato dalla polizia e nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni. Dopo l’aggressione, la dottoressa è rimasta al lavoro (per lei una prognosi di otto giorni) in un reparto sempre più allo stremo per carenza di personale.