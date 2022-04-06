Sul posto si è portata la polizia che ha identificato l’aggressore. Allo Jazzolino si lavora in condizioni sempre più precarie

Indagini della polizia per fare luce sull’aggressione ai danni di una dottoressa del Pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo Valentia contro la quale si è scagliato il parente di un paziente che si trovava in attesa di essere trasferito all’ospedale di Polistena per una frattura. Ritardi a causa del mancato arrivo dell’ambulanza avrebbero spinto l’uomo – secondo una prima ricostruzione – ad afferrare per il collo la dottoressa. In sua difesa è intervenuto un Oss. L’aggressore è stato identificato dalla polizia e nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni. Dopo l’aggressione, la dottoressa è rimasta al lavoro (per lei una prognosi di otto giorni) in un reparto sempre più allo stremo per carenza di personale.