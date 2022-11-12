Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Carabinieri e vigili del fuoco a Vibo Valentia in piazza Garibaldi per far luce sul tentativo di incendio di un portone dello storico palazzo Gagliardi e per la precisione della porta che dà accesso ai locali dati in uso al Cev. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Probabile si tratti di un atto di vandalismo compiuto da alcuni ragazzi, ma solo le indagini avviate dai militari dell’Arma potranno fornire risposte più precise. I danni sono in corso di quantificazione, mentre il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare conseguenze spiacevoli anche a causa del fumo che si stava sprigionando nei locali.