Si trovava ai domiciliari, ma i carabinieri hanno scoperto diverse violazioni che hanno indotto il gip, su richiesta della Procura, ad aggravare la misura

I carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno eseguito un provvedimento cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, su richiesta della locale Procura, a firma del procuratore Camillo Falvo e del pm Corrado Caputo, nei confronti di Salvatore Zannino, 42enne originario di Sorianello, per il reato di tentata estorsione in concorso nei confronti di una ditta edile del vibonese.



Salvatore Zannino, unitamente a Domenico Tassone, 35enne originario di Soriano Calabro, erano stati tratti in arresto il 4 marzo per il medesimo reato avvenuto nel febbraio 2019 nel territorio di Soriano. Zannino, per tale motivo, era stato ristretto agli arresti domiciliari. Le ulteriori acquisizioni investigative in merito ai controlli avvenuti nella sua abitazione, ad opera dei militari della Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, hanno consentito di evidenziare la sussistenza, ancora oggi, del “pericolo che le condotte trasgressive da parte di Zannino possano compromettere l’ulteriore prosieguo investigativo”.



La violazione riscontrata durante un controllo nel domicilio di Salvatore Zannino è stata ritenuta sintomatica di una “totale inaffidabilità del soggetto” che ha mostrato “l’assoluta inidoneità del regime detentivo domiciliare”.



Quindi, dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che aveva raggiunto Domenico Tassone nei giorni scorsi, anche Salvatore Zannino è stato ora condotto in carcere. L’esecuzione di ben due ordinanze di aggravamento di misura cautelare, a distanza di pochi giorni, con l’applicazione del regime carcerario, dimostrano la particolare attenzione della Procura della Repubblica di Vibo e delle forze dell’ordine rispetto alle dinamiche criminali sul territorio anche nel periodo di emergenza sanitaria.



