Torna al centro delle segnalazioni dei cittadini lo stato di degrado della strada provinciale 60, nel tratto che collega Pizzoni a Vazzano. A distanza di circa tre mesi dalle prime denunce, la situazione non sarebbe cambiata. Anzi le condizioni della carreggiata sarebbero ulteriormente peggiorate, aumentando i rischi per gli automobilisti e per i mezzi di trasporto pubblico.

A denunciare la situazione è un cittadino che, già nei mesi scorsi, aveva segnalato agli enti competenti la presenza di vegetazione incontrollata, cunette completamente ostruite e un progressivo restringimento della carreggiata. In alcuni punti, gli alberi e gli arbusti arriverebbero a formare veri e propri tunnel, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli.

Una situazione che desta particolare preoccupazione anche per il passaggio degli autobus che trasportano gli studenti verso Vibo Valentia, tornati a percorrere quotidianamente la strada con la ripresa delle attività scolastiche.

Secondo la segnalazione giunta alla nostra redazione, nonostante le ripetute richieste di intervento, negli ultimi tre mesi non sarebbe stato adottato alcun provvedimento concreto. La motivazione fornita sarebbe sempre la stessa: la mancanza di fondi.

Nel frattempo, le recenti piogge avrebbero aggravato ulteriormente le condizioni della provinciale. In corrispondenza degli incroci con alcune strade di campagna si sarebbero formati pericolosi accumuli di terra, mentre la presenza di cinghiali, segnalata sia durante il giorno sia nelle ore notturne, contribuirebbe a rendere ancora più insicura la viabilità. Gli animali, infatti, scaverebbero buche anche di notevoli dimensioni.

Il cittadino punta inoltre il dito contro le vicende che interessano l'amministrazione provinciale, lamentando come, mentre si discute di questioni politiche, i problemi concreti del territorio continuino a rimanere irrisolti.

Da qui il nuovo appello rivolto alla Provincia di Vibo Valentia affinché vengano programmati interventi urgenti di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza della strada. La richiesta è quella di intervenire prima che le condizioni della provinciale possano provocare gravi incidenti.