Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 22:58 di sabato 21 novembre in provincia di Vibo Valentia. Secondo i dati rivisti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a est di Capistrano, mentre l'ipocentro è stato individuato a una profondità di 38,3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

La Sala operativa del Comando di Vibo Valentia dei vigili del fuoco non segnala eventuali criticità. Al momento non si registrano richieste di intervento né segnalazioni di danni riconducibili all’evento sismico.

Terremoto in Calabria, la prima stima era tra magnitudo 4.2 e 4.7

Il sisma è stato inizialmente segnalato con una stima provvisoria compresa tra magnitudo 4.2 e 4.7. Le successive elaborazioni hanno ridotto l'intervallo e fissato il valore a 4.3. L'evento sismico è identificato dall'Ingv con il codice 48036792. La scossa, avvenuta in una zona dell'entroterra vibonese, è stata registrata dalla rete di monitoraggio dell'istituto nazionale.