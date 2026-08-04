Il movimento tellurico è stato registrato alle 15:05 e avvertito in diverse località. L’ipocentro è stato individuato a 16 chilometri di profondità

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nel pomeriggio di oggi nel Cosentino ed è stata avvertita dalla popolazione in diverse località della provincia. Secondo i dati definitivi diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto si è verificato alle 15:05:03 di martedì 4 agosto 2026, con epicentro localizzato 9 chilometri a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza.

L’evento sismico è stato registrato a una profondità di 16 chilometri, con coordinate geografiche 39.3643 di latitudine e 16.4148 di longitudine. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

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