Il sisma è stato registrato alle 17:58 di oggi, domenica 8 novembre. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a tre chilometri a sud-est del comune del Lametino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 17:58:32 di oggi, domenica 8 novembre, nel Catanzarese. Secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato a tre chilometri a sud-est di Serrastretta, nel territorio del Lametino.

Il terremoto si è verificato a una profondità di 10 chilometri, con coordinate geografiche 38.9927 di latitudine e 16.4387 di longitudine.

La scossa è stata localizzata dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma. La magnitudo di 3.5 aggiorna la prima stima provvisoria, che indicava un valore compreso tra 3.2 e 3.7.

Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.