<p>Questa mattina, intorno alle 11.30, per le vie di <strong>Tropea</strong>, si è verificato del trambusto anomalo che solo grazie alla provvidenziale presenza sul posto dei carabinieri del <strong>Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia</strong> non si è trasformato in qualcosa di più grave. I militari, in abiti civili, nel transitare in largo Villetta hanno infatti notato che <strong>da un’auto in movimento, un uomo puntava contro i passanti una pistola, facendo pressione sul grilletto</strong>, dalla quale non partivano colpi perché evidentemente inceppata. Immediatamente prese in pugno le proprie pistole, i carabinieri si sono qualificati intimando all’uomo di<strong> gettare a terra l’arma quando, all’improvviso, il malfattore gliel’ha tirata contro</strong> nel tentativo di guadagnare del vantaggio per la propria fuga a bordo della Volkswagen Golf su cui viaggiava. Cominciava così la folle corsa dell’auto con i carabinieri alle spalle – con lampeggianti e sirene spiegate a bordo del loro veicolo di copertura – verso via Margherita di Savoia, via Umberto I e via Libertà. Giunti in via Campo Inferiore, notata la persistente presenza dei militari, anziché fermarsi, il malfattore <strong>accelerava ulteriormente la marcia della sua autovettura</strong> cominciando anche a zigzagare tra le altre auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia e rivolgendo ai carabinieri <strong>gestacci con la mano sinistra attraverso il finestrino</strong>. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo s’inseriva repentinamente all’interno della traversa che porta al <strong>parcheggio dell’ospedale di Tropea</strong> dove, dopo un inseguimento a piedi, è stato definitivamente immobilizzato a terra ed <strong>ammanettato</strong>. Oltre alla pistola, una Garilondos cal. 7,65 con matricola abrasa, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo dell’autovettura anche <strong>mezzo grammo di cocaina</strong>. L’uomo, <strong>Sandro Schiariti, 42 anni di Ricadi</strong>, pluripregiudicato con seri problemi di droga, oltre a vedersi ritirata la patente di guida, è stato <strong>tratto in arresto per detenzione di arma clandestina, minaccia aggravata, ricettazione, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti</strong> e segnalato amministrativamente per l’uso di cocaina. A seguito delle formalità espletate presso il Comando provinciale carabinieri è stato tradotto nella<strong> casa circondariale di Vibo Valentia</strong>. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28854"></div>\n\n</p>