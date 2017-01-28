Mezzo seriamente danneggiato ma solo lievi contusioni per il conducente. Sul posto Polstada e Anas per le operazioni di messa in sicurezza

Incidente lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto vibonese tra gli svincoli di Mileto e Serre. Un Tir che procedeva in direzione nord è andato a sbattere autonomamente, per cause ancora da accertare, sul guardrail che separa le due corsie autostradali.

L’incidente si è verificato intorno alle 20 in corrispondenza del km 364. Il mezzo, proveniente dalla Sicilia, trasportava ortaggi e frutta quando ha impattato lateralmente contro le barriere distruggendo completamente il fianco sinistro del rimorchio e parte della cabina. L’autista ha, fortunatamente, riportato solo lievi ferite mentre parte del carico è andato disperso lungo entrambe le corsie autostradali.

Nessuna significativa ripercussione sul traffico che a quell’ora non era particolarmente intenso. Per ricostruire l’esatta dinamica ed effettuare i rilievi del caso, sul posto si sono portati gli agenti della Sezione della Polizia stradale di Vibo Valentia, guidata dal comandante Pasquale Cioccia, unitamente al personale Anas cui toccherà ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato rimuovendo il mezzo pesante e il carico disperso.