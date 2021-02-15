Circolazione stradale in sofferenza tra il capoluogo di provincia e le frazioni costiere. Con la Statale 18 chiusa dall’Anas – a seguito dell’ordinanza comunale che ne ha disposto l’interruzione per rischio caduta massi -, il traffico in direzione Vibo Marina e dintorni si riversa sulla provinciale che da Vibo città conduce a Portosalvo. Anche qui, tuttavia, questa mattina non mancano i disagi a causa di un incidente stradale che ha causato due feriti.



Il sinistro è avvenuto intorno alle 8.10 nei pressi di Triparni dove, probabilmente a causa del ghiaccio sulla sede stradale, un furgone e una Volskwagen Golf si sono scontrati frontalmente. Il bilancio, come detto, è di due feriti trasportati in ospedale a Vibo dal personale del 118 intervenuto prontamente sul posto. Nel luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale per rimettere in sicurezza l’arteria stradale. Inevitabili i disagi alla circolazione che ha subito rallentamenti. Disagi che vanno ad aggiungersi a quelli incorsi per la chiusura della Statale 18, lungo la quale – lamentano diversi utenti – l’interruzione non sarebbe adeguatamente segnalata.