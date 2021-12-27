Si attende il via libera dalla magistratura che sta eseguendo gli ultimi rilievi per fare completa luce sull’esplosione costata la vita al giovane docente di matematica

C’è attesa a Tropea per l’arrivo della salma dello sfortunato Giovanni Bozzolo, il 27enne docente di matematica a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena, rimasto vittima di un’esplosione nel garage di casa. Da alcuni mesi il giovane – figlio del fotografo tropeano Vittorio Bozzolo – insegnava al Liceo Scientifico Manfredo Franchi di Carpi. In giornata è previsto il rilascio della salma ad opera della magistratura che, dopo aver sequestrato l’intera area dove è avvenuta l’esplosione, sta eseguendo i rilievi del caso per fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’amico che era con Giovanni Bozzolo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato l’antivigilia di Natale al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena in elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani stavano lavorando su un’auto che potrebbe aver perso benzina mentre la stavano riparando. L’esplosione non ha lasciato scampo allo sfortunato Giovanni Bozzolo, da tutti benvoluto a Tropea ed a Fossoli.

LEGGI ANCHE: Giovane originario di Tropea morto in un’esplosione nel Modenese