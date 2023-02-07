L'incidente si è verificato la scorsa notte in provincia di Alessandria. a perdere la vita il giovane Salvatore Cucè

Tragedia sul lavoro in un cantiere della linea ferroviaria del Terzo Valico, tra Piemonte e Liguria. A perdere la vita è un operaio calabrese, mentre un collega è rimasto gravemente ferito. E’ quanto accaduto a Voltaggio, comune in provincia di Alessandria. La vittima è Salvatore Cucè, 34 anni, originario di Roccabernarda nel Crotonese. Il drammatico incidente è avvenuto la notte scorsa e tuttora sono in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, secondo le prime ipotesi a causare lo scoppio potrebbe essere stata una fuga di gas durante un’attività di scavo. [Continua in basso]

“Stiamo salendo in cantiere per capire quanto successo”, ha spiegato Gaetano Nigro, funzionario referente Fillea Cgil per il Terzo Valico, dopo l’incidente di questa notte nel cantiere di Voltaggio. Si parlerebbe, secondo le prime informazioni, di una sacca di gas grisù all’interno della roccia. La fiammata sarebbe stata innescata da una scintilla durante le lavorazioni propedeutiche in galleria, ma sono ancora da accertare con esattezza dinamiche, tempistiche, intervento e altro, onde evitare equivoci”. “Riteniamo assurdo – fa sapere la la Filca, organizzazione degli edili della Cisl di Alessandria – che un lavoratore venuto tra l’altro dalla lontana Calabria per poter mantenere la propria famiglia venga strappato ai propri affetti per l’ennesimo, evitabile, infortunio sul lavoro. Stiamo attendendo le valutazioni ufficiali delle competenti autorità, ma siamo anche fortemente preoccupati della possibilità che ulteriori infortuni di questo genere possano riprodursi”. Dal Comune calabrese di Roccabernarda: “Restiamo scossi e increduli davanti alla notizia che mai nessuno vorrebbe sentire: il nostro giovane compaesano Salvatore Cucè, mentre svolgeva il suo lavoro in provincia di Alessandria, ha perso la vita. – rende noto l’amministrazione comunale – Ci stringiamo attorno ai familiari in questi momenti di angoscia assoluta dove tutto diventa insignificante davanti alla scomparsa di questa giovane vita. Un pensiero va anche al nostro consigliere Fabio Vaccaro, cugino di Salvatore. Il sindaco, l’amministrazione comunale, il Consiglio comunale e l’intera popolazione di Roccabernarda sono vicini alla famiglia Cucè”.

