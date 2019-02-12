L’impatto tra un minibus con 10 persone a bordo e un’utilitaria ha causato la morte di un 42enne nei pressi del bivio di Zungri. Un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale

Violento scontro frontale lungo la Strada provinciale n. 17 Vibo-Tropea nei pressi del bivio di Zungri tra un minibus Ford Transit e una Fiat Punto che viaggiava in direzione Tropea. Nell’impatto ha perso la vita Francesco Piccolo, 42 anni di Tropea (foto), che si trovava alla guida dell’auto e che per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi con il minibus della Valentour che stava trasportando gli ospiti di un B&b

un giro turistico. Tra i 10 occupanti del furgone si conta anche un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale. Altri feriti lievi sono stati trasportati in ambulanza in pronto soccorso a Vibo. Sul posto personale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, carabinieri della Compagnia di Tropea e i sanitari del 118. Il traffico lungo l’importante arteria ha subito rallentamenti.