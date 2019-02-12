Tutti gli articoli di Cronaca
Violento scontro frontale lungo la Strada provinciale n. 17 Vibo-Tropea nei pressi del bivio di Zungri tra un minibus Ford Transit e una Fiat Punto che viaggiava in direzione Tropea. Nell’impatto ha perso la vita Francesco Piccolo, 42 anni di Tropea (foto), che si trovava alla guida dell’auto e che per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi con il minibus della Valentour che stava trasportando gli ospiti di un B&b
un giro turistico. Tra i 10 occupanti del furgone si conta anche un ferito grave trasportato in elisoccorso in ospedale. Altri feriti lievi sono stati trasportati in ambulanza in pronto soccorso a Vibo. Sul posto personale dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo, carabinieri della Compagnia di Tropea e i sanitari del 118. Il traffico lungo l’importante arteria ha subito rallentamenti.