L’impatto nel tratto salernitano dell’arteria. Coinvolto anche il capo famiglia che sarebbe in gravi condizioni

È di due morti e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 20.45 di ieri sull’autostrada A30 Salerno-Caserta.

A perdere la vita sono state madre e figlia di Brattirò di Drapia, Teresa Furchì, 50 anni, e Caterina Costa, 25 anni (nella foto insieme), che viaggiavano sulla vettura condotta dal capo famiglia, Antonio Costa, 54 anni, il quale verserebbe ora in gravi condizioni. La famiglia era di ritorno da Roma dove si era recata per dei controlli medici alla figlia e sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento a catena che avrebbe interessato almeno sei veicoli.