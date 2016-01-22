Tutti gli articoli di Cronaca
I Carabinieri delle Compagnie di Tropea e Vibo Valentia hanno arrestato Massimiliano Mobilio (foto), 29 anni, vibonese. Il giovane è stato sorpreso mentre era in possesso di due confezioni contenenti marijuana, per un peso complessivo di 25 grammi, che portava all’interno della sua Alfa Romeo 147.
Successivamente, in un suo appartamento in centro a Vibo Valentia sono stati rinvenuti: circa 500 grammi della stessa sostanza stupefacente; un bilancino di precisione; uno scanner elettromagnetico per l’individuazione di eventuali microspie.
Mobilio è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dei giudici del Tribunale di Vibo Valentia. (Agi)