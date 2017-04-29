Due perdite alla rete idrica nel centro abitato. Problema segnalato al Comune ma ancora irrisolto. Anthony Lo Bianco si fa portavoce del disagio dei cittadini: «Costa e la sua Giunta facciano sentire di più la loro presenza nelle frazioni»

Residenti di Triparni indignati per la situazione venutasi a creare in una delle vie del centro abitato dove, stando a quanto riferito dagli interessati, da circa 4 mesi persistono due perdite alla rete idrica comunale che causano un consistente sperpero d’acqua.

Problematica segnalata anche al Comune di Vibo Valentia ma rispetto alla quale, nel pur consistente lasso di tempo intercorso, non si è registrato alcun intervento.

A sollevare quindi nuovamente il problema, auspicando una celere risoluzione, è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Anthony Lo Bianco il quale, ponendo l’accento sui «molti problemi che interessano la frazione: dal dissesto idrogeologico alla presenza mai chiarita di fonti inquinanti che fanno registrare un’alta incidenza tumorale» descrive Triparni come «una periferia ormai abbandonata a sé stessa dall’amministrazione comunale targata Costa. Prova ne sia – aggiunge – come un problema, tutto sommato di facile risoluzione, quale la perdita ad una conduttura, rimanga irrisolto da ben quattro mesi con grave sperpero di acqua e crescenti disagi per i cittadini che, magari, spesso, devono fare i conti con carenze idriche nelle proprie abitazioni».

L’auspicio è dunque sempre quello: che «il Comune questa volta non lasci trascorrere inutilmente altro tempo e anzi si attivi attraverso gli uffici preposti, per porre fine a questa paradossale situazione. Al contempo occorre che il sindaco e la sua Giunta facciano sentire più incisiva la loro presenza rispetto ai tanti problemi che affliggono Triparni e le altre frazioni della città».