Il Comune ha rimodulato l’intervento. Verranno utilizzati 1,2 milioni di euro già disponibili e destinati precedentemente alla riqualificazione dell’area sportiva di località Campo

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha deliberato una drastica modifica al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) "Calabria - Svelare bellezza", abbandonando il controverso progetto dell'ascensore tra il lungomare e il centro storico a favore della creazione di un nuovo spazio per manifestazioni. La decisione assunta, risolve le «criticità tecniche e geologiche» che minacciavano la realizzazione dell'opera, garantendo al contempo l'utilizzo dei fondi assegnati dato che i tempi stringono.

Attraverso proprio una nota del 30 aprile 2024 indirizzata al Comune, l’Ente sottolineava come le opere potessero «esaltare il livello di rischio e/o pericolo per crollo esistente». Nonostante la valutazione di soluzioni alternative, dal Comune «non è stato possibile procedere con la riqualificazione o riperimetrazione dei livelli di rischio in tempi utili». Così la Commissione straordinaria, prendendo atto della proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi inclusi nel Cis, ha inteso sostituire il progetto per ovviare alle problematiche geologiche che caratterizzano piazza Cannone dove, al di sotto della pavimentazione, la roccia risulta profondamente spaccata.

La nuova iniziativa prevede l'utilizzo dei fondi, pari a 1,2 milioni di euro, per integrare il progetto già in corso relativo alla riqualificazione dell'area sportiva in località Campo. Questo nuovo intervento, un «spazio per manifestazioni», era già stato contemplato nel progetto generale "Svelare bellezza" ma era stato «stralciato per mancanza di risorse». La decisione dirottare le somme su questo progetto punta quindi a «migliorarne l'utilizzo e l'impatto ambientale».

Un’altra novità riguarda poi il rispetto delle nuove tempistiche: il responsabile unico del procedimento, l’architetto Giuseppe Ammendola, è stato sostituito dall'ingegnere Sisto Scordo, rientrato nell’organino del Comune a febbraio di quest’anno dopo la sospensione decretata dal Ministero dell'interno sulla scorta della relazione prefettizia del 21 febbraio 2024. Scordo ora, in qualità funzionario tecnico dell'Area 3 “Appalti e lavori pubblici”, avrà il compito di «avviare tutte le procedure necessarie per l'implementazione del nuovo progetto». L'opera è finanziata dalla delibera Cipess n. 30 del 2 agosto 2022, che ha assegnato al Comune di Tropea 5 milioni di euro complessivi.