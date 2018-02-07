L’uomo è stato notato dagli agenti di Polizia in compagnia di un altro pregiudicato e fermato dopo una precipitosa fuga in stazione. È la stessa persona coinvolta nella sparatoria di Vibo Marina

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, hanno arrestato, in flagranza di reato, Rocco Foti, 36enne residente a Vibo Valentia, pluripregiudicato. Nei pressi della stazione ferroviaria di Rosarno, infatti, gli agenti della Sezione investigativa hanno notato due persone prive di bagagli che, con “palese atteggiamento circospetto e con passo rapido”, sono entrati nell’atrio della stazione.

Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di effettuare un controllo ma, alla loro vista, i due uomini hanno iniziato una precipitosa fuga, accedendo ad un sottopassaggio ferroviario. Dopo un breve inseguimento, i sospetti sono stati fermati e identificati. Dai controlli informatici, effettuati in tempo reale, a carico dei due sono emersi numerosi precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, frode informatica, furto aggravato, evasione, violenza e minacce a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento, fabbricazione di materiale esplodenti, violenza carnale, truffa e guida sotto influenza di alcool.

Nel corso del controllo di Polizia, ulteriormente intensificato visto lo spessore criminale dei due, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultato all’interno della giacca indossata da Foti (in foto), un involucro di cellophane contenente della sostanza vegetale essiccata. Dai successivi accertamenti chimico-tecnici, effettuati nei laboratori della Polizia scientifica di Gioia Tauro, la sostanza è stata catalogata come cannabis sativa, con peso netto di 90 grammi.

Foti è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà” a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’altra persona è stata deferita in stato di libertà per lo stesso titolo di reato.

Foti, solo pochi giorni fa, era rimasto coinvolto in un altro episodio di cronaca a Vibo Marina, allorquando era stato ferito con il calcio di una pistola da un altro pregiudicato, Luciano Macrì, che aveva esploso anche dei colpi di pistola perché infastidito dai suoi schiamazzi in strada.

