La droga era nascosta nella stanza da letto del centro di accoglienza dove alloggia il venticinquenne egiziano finito nel mirino della Polizia

I poliziotti del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno hanno denunciato un venticinquenne egiziano trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana. Secondo le indagini svolte dai poliziotti, il cittadino extracomunitario era dedito allo spaccio di stupefacenti.

Mentre passeggiava su Corso Umberto del Comune di Serra San Bruno, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale. Quindi gli agenti hanno esteso la perquisizione alla camera da letto del centro di accoglienza in cui il venticinquenne risiede e, ben occultato all’interno di un termosifone, è stato trovato l’involucro in cellophane contenente la marijuana.